«آيزولت» لـ «ر ر ر للسباقات» يفاجئ الجميع في «جودلفين للميل»

المصدر: دبي ـ البيان

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فجر «آيزولت» لـ«ر ر ر للسباقات» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «ون زعبيل» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.35.71 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «لو أوف بيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «أتلتيكو إل كولانو» لهاراس باج دو سول بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف أنطونيو سنترا. وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي جائزة المركز الأول. وقال عبد الله الشرفا ممثل سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إنهم توقعوا من «آيزولت» هذا الأداء خاصة أنه أثبت لنا بأنه قادر على الركض على مسافة الـ1600 متر أفضل من الـ1200 متر، لذلك قررنا المشاركة في هذا الشوط عوضاً عن شوط «دبي جولدن شاهين».

وأضاف أن الخيارات مفتوحة أبرزها العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في سباقاتها، أو مواصلة المشاركات في مضمار «ميدان» الموسم القادم.

وبدوره، عبر الفارس تايلر جافاليوني عن سعادته البالغة بتحقيق أول لقب له في أمسية كأس دبي العالمي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها في دبي.

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