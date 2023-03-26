«بروم» يخطف لقب «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - البيان

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خطف «بروم» لملاكه مساكي ماتسوشيما، جون ماجنير، مايكل تابور، وديريك سميث، لقب الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل «سابجيكتفيست» وقدره 3.17.77 دقائق، بعد أن سجل 3.16.83 دقائق حاصلاً على لقب السباق بفارق رقبة عن «سيسكاني» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «سابجيكتفيست» للدكتور جيه ووكر بقيادة الفارس جوي فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون.

وقال ام إيه ماجنر ممثل «كولمور» إن البطل قدم أداء قوياً خلال الشوط.

وأضاف إن زيادة المسافة له لم تكن تمثل مشكلة، مشيراً إلى أن الخيارات مفتوحة، أبرزها المشاركة في سباق «ملبورن كب» في أستراليا وغيرها من السباقات.

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