"إكوينوكس" يحقق التوقعات ويحسم شوط "دبي شيماء كلاسيك"

المصدر: البيان تصوير سالم خميس

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حقق الجواد "إكوينوكس" التوقعات وفاز بشوط "دبي شيماء كلاسيك" بقيادة الفارس كريستوف لومير اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ27 في دبي.

وتمكن "إكوينوكس" المملوك لشركة سيلك للسباقات وتحت إشراف المدرب تيتسويا كيمورا من حسم الشوط الثامن الذي يمتد لمسافة 2410 متر على أرضية عشبية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، متفوقا على "ويستوفر" بكل سهولة وثقة.

وبهذا الفوز حصل "لورد نورث" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين و480 ألف دولار أمريكي، بينما حصل "دانون بيلوجا" في المركز الثاني على مبلغ مليون و200 ألف دولار والثالث 600 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 6 ملايين دولار أمريكي برعاية لونجين.

ويقام كأس دبي العالمي بنسخته الحالية رقم 27، وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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