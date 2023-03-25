"لورد نورث" بطلا لشوط "دبي تيرف" في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: البيان تصوير سالم خميس

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فاز الحصان "لورد نورث" بقيادة الفارس فرانكي دي توري بشوط "دبي تيرف" الذي يمتد لمسافة 1800 متر على أرضية عشبية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ27 في دبي.

وتمكن "لورد نورث" المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد وإشراف المدربين جون وتادي جوستون، من حسم الشوط السابع متفوقا على "دانون بيلوجا" من اليابان بفارق صغير.

وبهذا الفوز حصل "لورد نورث" على جائزة مالية قدرها مليونين و900 ألف دولار أمريكي، بينما حصل "دانون بيلوجا" في المركز الثاني على مبلغ مليون دولار والثالث 500 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 5 ملايين دولار أمريكي برعاية موانئ دبي العالمية.

ويقام كأس دبي العالمي بنسخته الحالية رقم 27، وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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