"سيبليوس" يخطف شوط "دبي جولدن شاهين" بصعوبة

المصدر: البيان -تصوير - سالم خميس

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فاز الحصان "سيبليوس" بقيادة الفارس ريان مور بشوط "دبي جولدن شاهين" الذي يمتد لمسافة 1200 متر على أرضية رملية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ27 في دبي.

وتمكن "سيبليوس" من مزارع بولوك المملوكة للأخوة تايلور وإشراف المدرب جرمايا أودواير، من حسم الشوط السادس بصعوبة مع دخول رباعي للخيول متفوقا على "سويزلاند" بفارق لا يذكر مم دفع التحكيم للاستعانة بتقنية الفيديو لتحديد الفائز.

وبهذا الفوز حصل " سيبليوس"على جائزة مالية قدرها مليون و160 ألف دولار أمريكي، بينما حصل "سويزلاند " في المركز الثاني على مبلغ 400 ألف والثالث 200 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 2 مليون دولار أمريكي برعاية نخيل.

ويقام كأس دبي العالمي بنسخته الحالية رقم 27، وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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