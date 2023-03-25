الحصان "ديرما سوتوجيك" يمنح اليابان فوزا مثيرا في شوط "ديربي الإمارات"

المصدر: البيان تصوير إبراهيم صادق

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فاز الحصان "ديرما سوتوجيك" بقيادة الفارس كريستوفر لومير بشوط "دربي الإمارات" الذي يمتد لمسافة 1900 متر على أرضية رملية وهو سباق من الفئة الثانية مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ27 في دبي.

وتمكن "ديرما سوتوجيك" من مزرعة "شاداي" المملوكة للسيد هيرويوكي أسانوما وإشراف المدرب هيديتاكا أوتوناشي، من حسم الشوط الخامس بسهولة متفوقا على أقرب منافسيه "دورا إريدي" من اليابان بفارق مريح.

وبهذا الفوز حصل "ديرما سوتوجيك"على جائزة مالية قدرها 580 ألف دولار أمريكي، بينما حصل " دورا إريدي" في المركز الثاني على مبلغ 200 ألف والثالث 100 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط مليون دولار أمريكي برعاية أتلانتس ذا رويال.

ويقام كأس دبي العالمي بنسخته الحالية رقم 27، وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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