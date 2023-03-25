الحصان "دانيه" يهدي اسطبلات شادويل لقب شوط "القوز للسرعة"

المصدر: البيان تصوير سالم خميس

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فاز الحصان "دانيه" بقيادة الفارس دين أونيل بشوط "القوز للسرعة" الذي يمتد لمسافة 1200 متر على أرضية عشبية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ27 في دبي.

وتمكن "دانيه" من اسطبلات شادويل المملوكة للشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم وإشراف المدرب الإماراتي مصبح المهيري، من حسم الشوط الرابع متفوقا على الجواد "السهيل" من اسطبلات جودولفين بفارق بسيط بأقل من نصف طول.

وبهذا الفوز حصل "دانيه" على جائزة مالية قدرها 870 ألف دولار أمريكي، بينما حصل "السهيل" في المركز الثاني على مبلغ 300 ألف والثالث 150 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 1.5 مليون دولار أمريكي برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

ويقام كأس دبي العالمي بنسخته الحالية رقم 27، وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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