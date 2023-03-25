«آيزوليت» يفوز بثاني أشواط كأس دبي العالمي «جودولفين مايل»

المصدر: البيان

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فاز الجواد "آيزوليت" بقيادة الفارس تايلر جافاليوني بشوط "جودولفين مايل" الذي يمتد لمسافة 1600 متر على أرضية رملية وهو سباق من الفئة الثانية، اليوم السبت، ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ27 في دبي.

وتمكن "آيزوليت" من اسطبلات "آر آر أر" والمملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي وإشراف المدرب دووج واتسون، من حسم الشوط الثاني في أمسية كأس دبي العالمي.

وبهذا الفوز حصل "آيزوليت" على جائزة مالية قدرها 580 ألف دولار أمريكي، بينما يحصل المركز الثاني على مبلغ 200 ألف والثالث 100 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط مليون دولار أمريكي.

وانطلق كأس دبي العالمي لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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