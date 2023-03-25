"حيان" بطلاً لـ""دبي كحيلة كلاسيك" أول أشواط كأس دبي العالمي 2023

المصدر: وام تصوير سالم خميس

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ظفر الجواد "حيان" بكأس شوط دبي كحيلة كلاسيك، أول أشواط أمسية كأس دبي العالمي في نسختها الـ27 الذي أقيم اليوم على مضمار ميدان.

واستطاع الفحل الإماراتي، "حيان" المملوك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوز بلقب "دبي كحيل كلاسيك" للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر “الفئة الأولى” على المضمار الرملي برعاية “إعمار”، والذي تبلغ جائزته مليون دولار، وشارك فيه 14 من أقوى الخيول.

ونجح "حيان" بشعار ياس للسباقات، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، ومدربه ماجد الجوري، في إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 2.14.15، وحسم الصدارة بتقنية "الفوتو فينيش"، ليحصل على جائزة قدرها 580 ألف دولار، متفوقا على الجواد الإماراتي "بركة" لشادويل، لسطان علي ، ومدربه أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس راي داوسون الذي حل ثانيا وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار.

فيما جاء في المركز الثالث الجواد القطري "فيرست كلاس" حامل لقب النسخة الماضية، المملوك لنايف الكعبي بقيادة ماكسيم جايون، و بإشراف جون دي ميول، وحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

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