«أبوظبي للسيدات» يواجه باكستان ودياً

المصدر: أبوظبي- وام

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يستضيف نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم للسيدات منتخب باكستان النسائي اليوم باستاد الكريكيت في أبوظبي، ضمن استعداداته، للمشاركة في بطولة زايد الرمضانية، وأكدت سارة حسنين مدربة نادي أبوظبي الرياضي للسيدات أن المواجهة الودية تمثل تجربة مهمة للفريق، خصوصاً أن المنتخب الباكستاني حصد مؤخراً المركز الثاني في بطولة السعودية الدولية.

وأشادت سارة حسنين بأن حصول روان عبدالله الحمادي على جائزة أفضل لاعبة مواطنة في ختام الموسم الكروي جاء تتويجاً لجهودها، التي أسهمت في الفوز بلقب مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات.

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