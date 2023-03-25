محمد بن راشد: كأس دبي العالمي يجسّد القيم النبيلة للفروسية

المصدر: دبي - البيان

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رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 27 التي تنطلق اليوم، جاء ذلك في كلمة سموه الرسمية في كتاب البطولة، وقال سموه: «يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام المشاركين في الانطلاقة السابعة والعشرين لكأس دبي العالمي، هذا الحدث العالمي الذي يجسد في ثناياه القيم النبيلة للفروسية وفرسانها الذين يأتون من كل دول العالم للتنافس على الألقاب الغالية في الأمسية».

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تتزامن هذه النسخة مع «عام الاستدامة» الذي أعلنه أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، الذي يجسد نهج دولتنا وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات. نستذكر في هذه المناسبة، أخي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائد التمكين، الذي ترك بصمات خالدة في تاريخ دولتنا الغالية، ففي عهده حققت الإمارات قفزة نوعية وعانقنا برؤاه مجد الفضاء والمريخ، وبرحيله فقدنا قائداً قدم لوطنه وشعبه بلا حدود».

مبادئ

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لقد جسد كأس دبي العالمي عاماً تلو الآخر ومنذ انطلاقته الأولى في عام 1996، مبادئ التسامح والمحبة والسلام من خلال هذه الرياضة النبيلة، إذ تستقطب الأمسية في كل عام أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان من كل أرجاء العالم، متسلحين بالقيم والأخلاق والتنافس الشريف، والأسمى من ذلك، العزيمة والإرادة على تحقيق التميز الذي ليس له خط للنهاية، ومع انطلاق فعاليات النسخة الـ 27 من الكأس، نتطلع إلى رؤية أبطال يسطرون أمجاداً جديدة أسوة بإنجازات سطرها في سجل هذه البطولة نجوم وأبطال عظماء».

النسخة الـ 27

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان» التحفة المعمارية الأبرز على مستوى العالم. ويؤكد هذا السباق على قيمة ومكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيسي على خارطة رياضات الخيل العالمية، حيث تحظى الأمسية بمشاركة صفوة جياد العالم يتنافسون في 9 أشواط ضمن أمسية تبلغ جوائزها 30.5 مليون دولار. ولأول مرة في تاريخ كأس دبي العالمي، يتزامن الحدث مع شهر رمضان، ليكون بمثابة فرصة لإظهار الثقافة العربية والإسلامية أمام ضيوف الحدث العالمي، مثلما أعلنت اللجنة المنظمة ويشهد الشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي»، الذي يقام برعاية طيران الإمارات، وتبلغ جائزته 12 مليون دولار، مشاركة 15 جواداً من أفضل خيول العالم، من 7 دول، تتنافس في سباق من الفئة الأولى على أرض رملية لمسافة 2000 متر.

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