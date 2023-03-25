أحمد درويش يشارك في إدارة مونديال الشباب

المصدر: دبي - البيان

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اختارت إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش «حكم فيديو» ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها إندونيسيا في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل. وتعقد إدارة الحكام في «فيفا» دورة إعداد للحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو المقبل.

وشارك الحكم الدولي أحمد عيسى أخيراً في إدارة مباريات المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة في شهر سبتمبر الماضي، كما تواجد ضمن طاقم التحكيم الوطني الدولي الذي أدار مباريات في «خليجي 25».

ويعد أحمد درويش أحد الحكام الواعدين، الذي حرصت لجنة الحكام على تطوير خبراته من خلال ترشيحه للتواجد ضمن الدفعة الأولى لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

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