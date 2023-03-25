23 مهرة تتنافس بسباقي كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: باريس - البيان

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يشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر اليوم مشاركة 23 مهرة في سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1» لمسافة 2000 متر، وتشارك فيه 12 مهرة في سن أربع سنوات فقط، أبرزها «غنادا» لإسطبلات الأصايل، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماثياس لورين، و«بيتي اتيكا» لدانيال لاكيف، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة أنطوان ويرل، و«جمبلايا» لديدري غيثلين، بإشراف توماس فورسي وقيادة كليمنت كاديل.

ويقام السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2» وبمواصفات السباق الأول، وتشارك فيه 11 مهرة، تتقدمها «جمانة» لإسطبلات الأصايل، بإشراف اف روهات وقيادة فالنتين سيجوي، و«جوادا دو لوب» لأشرف محمد ابوكارازا، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست، و«وعد» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة اليخاندرو كورتيز.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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