«الكأس» و«ميدان».. أرقام قياسية عالمية

المصدر: إعداد-علي الظاهري - غرافيك : محمد أبو عبيدة

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مع وصول كأس دبي العالمي إلى النسخة 27، يواصل الحدث العالمي ومضمار ميدان رحلة الإبهار وتسجيل الأرقام القياسية في عالم سباقات الخيل لاسيما وأن الحدث الذي يجذب أنظار العالم يشهد مشاركة نخبة الخيول المصنفة من مختلف قارات العالم في أمسية الجوائز المليونية.

وشهد كأس دبي العالمي على مدى العقود الماضية منذ انطلاقته في مضمار ند الشبا عام 1996 وصولاً إلى درة المضامير في ميدان، العديد من الأحداث المهمة والمشاهد المميزة عبر مشاركة أبطال الكأس الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في طريق المجد والعالمية أبرزها كانت بشعار الإمارات إضافة إلى السعودية وأمريكا وغيرها من الدول التي شاركت في رحلة المونديال التاريخية.

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