النسخة 27 بنكهة رمضانية

المصدر: دبي-علي الظاهري

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تتميز النسخة الحالية لكأس دبي العالمي بأنها النسخة الأولى التي تقام في شهر رمضان المبارك منذ انطلاقة الحدث العالمي قبل أكثر من ربع قرن، وستكون الأمسية في مضمار ميدان هذا العام استثنائية؛ كونها ستجمع بين المشهد الرياضي المميز في سباقات الأمسية والأجواء الرمضانية التي ستستمتع بها الجماهير والمشاركون، في ليلة من الليالي التي لن تنسى في تاريخ الحدث العالمي.

وحرصت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي على الاستعداد بصورة مميزة للأمسية العالمية بنكهتها الرمضانية، حيث سيكون الجمهور قادراً على متابعة بداية الحفل المثير في الأشواط الأولى ثم تناول الفطور في أجواء ساحرة بأحد أجمل معالم دانة الدنيا دبي، قبل أن يعود ضيوف الحدث لاستئناف السهرة بمتابعة السباقات التي تتضمنها الأمسية حتى الشوط التاسع «كأس دبي العالمي» الذي سيكون مسك ختام الحدث.

تجربة فريدة

وسيقدم نادي دبي لسباق الخيل تجربة فريدة من نوعها لعشاق التميز من محبي الفروسية ورواد السباقات بمضمار ميدان من خلال إفطار رمضاني في أعلى نقطة بمضمار ميدان، وبإطلالة تجمع ما بين سحر الغروب وسحر السباقات الرفيعة في أمسية كأس دبي العالمي. وحرص النادي على تهيئة مرفق خاص لاستضافة هذا الإفطار المميز، واختار لذلك النقطة الأعلى في مضمار ميدان.

والتي توفر لعشاق التميز إطلالة بانورامية ساحرة على أفق مدينة دبي عند الغروب، فيما يشهد الجانب الشرقي مشهداً بديعاً لمنافسات مثيرة للفعاليات والسباقات في المضمار أمسية كأس دبي العالمي، وهي المرة الأولى التي يحتفي فيها هذا المكان الحصري بضيوفه خلال الشهر الكريم.

وسيكون الحدث بمثابة منصة عالمية لإبراز الثقافة العربية والإسلامية أمام ضيوف وزوار الحدث من أجل التعرف أكثر على هذا الشهر الفضيل وعاداتنا وتقاليدنا في شهر رمضان المبارك الذي يتميز في الإمارات ودبي بأجواء في غاية الروعة لاسيما وأن الأمسية تحظى بتغطية كبيرة من مختلف وسائل الإعلام في العالم وستكون محط أنظار جميع محبي الفروسية وسباقات الخيل.

خمسة نجوم

وحرص نادي دبي لسباق الخيل على هامش كأس دبي العالمي، توفير إفطار بوفيه خمسة نجوم يتيح للضيوف الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الأصناف والأطباق الشهية للمأكولات العربية والشرق أوسطية والعالمية .

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن «مدفع رمضان الرحال» سيوجد اليوم، ضمن فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، ليتمكن المشاركون في البطولة والزائرون إلى الدولة من الاطلاع على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية. وأوضح الرائد عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان أن شرطة دبي أدخلت تعديلات على مسار «المدفع الرحال» ليوجد في البطولة الدولية المهمة. وبين الرائد عبد الله العميمي أن المدفع الرحال سينتقل في اليوم التالي لمركز دبي التجاري، وبعدها يواصل تنقلاته، وفق الجدول المخصص.

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