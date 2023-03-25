7 لحظات تاريخية متوقعة في الأمسية العالمية

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ستكون النسخة الـ 27 من أمسية كأس دبي العالمي، حافلة بالإنجازات التاريخية واللحظات الخالدة التي ستظل عالقة في أذهان محبي سباقات الخيل حول العالم نظراً لقوة المنافسة وصعوبة توقع الفائزين. «البيان» ترصد أبرز اللحظات التاريخية المتوقعة في الحدث العالمي:

1 ثنائية تاريخية

يسعى بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوب بافرت ليكون ثاني حصان يحقق لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019.

2 أصغر مالك

سيكون حمدان سلطان علي السبوسي أصغر مالك في العالم يقتنص بطولة عالمية، في حال توج «الجيرز» بلقب كأس دبي العالمي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

3 جمع الألقاب

الفرصة ستكون سانحة أمام حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم الياباني «بانثالاسا» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» بقيادة الفارس يوتاكا يوشيدا وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، والبطل السعودي المتوج بلقب السباق ذاته العام 2022 «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب أحمد عبد الوحيد، لتحقيق الإنجاز الأول من نوعه وهو الجمع بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية.

4 ثاني لقب

مشاركة تاريخية للخيول اليابانية في شوط كأس دبي العالمي، إذ سيحاول 8 نجوم من «بلاد الشمس المشرقة» إحراز اللقب الغالي للمرة الثانية، منذ إنجاز «فيكتوار بيسا» العام 2011.

5 ثلاثية تاريخية

سيصبح «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن، أول بطل يحتفظ بلقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، للمرة الثالثة على التوالي في حال توج به اليوم.

6 أبطال مدافعون

ستشهد الأمسية، تواجد عدد من أبطال النسخة الماضية الذين سيدافعون عن الألقاب التي حققوها العام الماضي، أبرزهم النجم القطري «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي بقيادة الفارس ماكسيم جويون، وإشراف المدرب جان دي ميول بطل «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» على المسار الرملي، برعاية «إعمار».

والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار، والنجم الياباني «باثرات ليون» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» بطل «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «ون زعبيل» البالغ قيمة جوائزه مليون دولار، بالإضافة إلى عودة أبطال العام 2021 على رأسهم «دريان» لـ «ياس للسباقات» بطل «دبي كحيلة كلاسيك».

والنجم البريطاني «سابجيكتفيست» للدكتور جيه ووكر نجم «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغ قيمة جوائزه مليون دولار.

7 الوداع الأخير

سيحاول الفارس المخضرم فرانكي ديتوري التألق في الأمسية العالمية خصوصاً في شوط كأس دبي العالمي، إذ إنها المرة الأخيرة التي يشارك فيها الحدث العالمي في موسم «الاعتزال» هذا العام، كما سيسعى إلى فك الارتباط مع الفارس الأمريكي جيري بيلي الذي يتساوى معه في عدد تحقيق ألقاب كأس دبي العالمي (4 مرات).

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