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يشهد الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» على المسار الرملي، برعاية «إعمار» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 14 خيلاً، يتقدمها بطل النسخة الماضية ونجم النسخة الثامنة من سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، القطري «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي، بقيادة ماكسيم جويون.

وإشراف المدرب جون دي ميول، إلا أنه سيواجه صراعاً شرساً من قبل ثلاثي «ياس للسباقات» «دريان» الذي توج باللقب العام 2021، بقيادة برناردو بينيرو، و«حيان» بطل «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، بقيادة أوسكار شافيز، وهما بإشراف المدرب ماجد الجهوري، بالإضافة إلى «جوغورثا دي مونلاو» بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة باتريك دوبس وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

كما سيشهد الشوط مشاركة ممثل البحرين «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، الذي توج بلقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى»، وحل في مركز الوصافة بـ «كأس العبية» خلال أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي، بقيادة ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وسيشارك في الشوط أيضاً ثنائي إسطبلات «العجبان» وهما «حميم» بقيادة دين أونيل وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، و«كيرليس ديل روك» بقيادة فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد المحيربي، بالإضافة إلى «مجيب» لـ «الأصايل» بقيادة ريتشارد مولن وإشراف المدرب سالم الكتبي، «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاغ أوشي وإشراف إرنست اورتيل.

«بركة» لسلطان علي بقيادة راي داوسون وإشراف أحمد بن حرمش، «ضرغام عذبة» لـ «عذبة للسباقات» بقيادة جين برنارد إيكويم وإشراف لوكاس جايتان، «جثاث» لعبدالله علي ماجد المعمري بقيادة عامر الراسبي وإشراف حسين السنيدي، «راجح» لباسل مسعود صالح الكسبي بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف مصبح المهيري، «سلوى» لـ «واثنان للسباقات» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ألبان دي ميول.

المسافة: 2000 متر «رملي»

الفئة: الأولى

الراعي: إعمار

الجائزة المالية: مليون دولار

البطل السابق: «فيرست كلاس»

المالك: نايف بن سعد بن شريدة الكعبي

الشوط الثاني «جودلفين للميل»

يسعى النجم الياباني «باثرات ليون» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» للاحتفاظ بلقب «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «ون زعبيل» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

وسيشهد الشوط مشاركة 14 خيلاً أبرزها «إيجوت» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب آندريه فابر، «راعب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل «بطولة فايربريك ستيكس» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، «آيزولت» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب دووج واتسون.

كما سيشارك في الشوط أيضاً «أتلتيكو إل كولانو» لهاراس باج دو سول بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف أنطونيو سنترا، «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي، «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد بطل «بطولة برج نهار» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب بوبات سيمار، «إيفرفاست» لـ«مزرعة كيدار – فرانكي أوكونور» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب دووج واتسون، «جولدن جول» لديل برينان، بقيادة الفارس سام هتشكوت .

وإشراف المدرب دووج واتسون، «رويال ميوز» لـ «ديفا للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، «لو أوف بيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وستكون الخيول اليابانية حاضرة في الشوط، عبر «لودا سيون» لـ «شركة سيلك للسباقات» بقيادة الفارس باويرزيان ميرزاباييف وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، و«وين كارنيليان» لـ «شركة وين » بقيادة الفارس كوزي ميورا وإشراف المدرب يوشي شيكاتو.

الشوط الثالث « كأس دبي الذهبي »

يشهد الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، عودة حامل لقب نسخة 2021 النجم البريطاني «سابجيكتفيست» للدكتور جيه ووكر بقيادة الفارس جوي فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون، إلا أنه سيواجه منافسة شرسة من قبل 15 خيلاً من النخبة.

أبرزها رباعي جودلفين وهم «باشن آند غلوري» المتوج بلقب «كأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة» بمملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «جلوبال ستورم» بطل «بطولة دبي مدينة الذهب» بقيادة الفارس جيمس دويل، و«سيسكاني» بطل «بطولة كأس ند الشبا» بقيادة الفارس وليام بيوك، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالإضافة إلى «تراولرمان» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون وتادي جوسدن.

كما سيشارك في الشوط أيضاً «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، «بروم» لملاكه مساكي ماتسوشيما، السيدة جون ماجنير ، مايكل تابور ، ديريك سميث بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «إينيمي» لتريسي بيل وكارولين ليونز بقيادة ريتشارد كنجستكوت وإشراف المدرب آيان وليامز.

«جت شيرتي» لـ «أكيلا للتهجين المحدودة» بقيادة دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، «كويكثورن» لمالكته ليدي بليث بقيادة اوشين ميرفي وإشراف المدرب هيو موريسون، «صيصفهان» لـ «داريوس للسباقات.

مايكل موتشمان» بقيادة جاك ميتشل وإشراف المدرب هينك جريوي، «الكريم» لـ «نيك برادلي للسباقات 33 + بيرك» بقيادة كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، «أردكان» لـ «بنيت للسباقات» بقيادة داميان لين وإشراف المدرب ماركو بوتي، «الحبيب» لمحمد خالد عبد الرحيم بقيادة اندريا اتزيني وإشراف المدرب كيفن فيليبارت دي فوي، «جيافيلوتو» لـ «سكوديريا لا تيسا » بقيادة نيل كالان وإشراف المدرب ماركو بوتي.

الشوط الرابع «القوز للسرعة»

من المتوقع أن يشهد الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، منافسة مثيرة بين 15 خيلاً أبرزها «السهيل» لجودلفين بطل «بطولة رأس الخور» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك .

وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «دانيه» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

كما يشهد الشوط مشاركة «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جورج بووي عقب التألق الكبير الذي حققه في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

والتي كان آخرها التتويج بلقب «بطولة ند الشبا للسرعة» ، و«مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة أوسكار شافيز وإشراف المدرب راشد بورسلي، «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك وحمد مبارك بن شفيا بقيادة راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

«ليديز تشيرش» لمارك دوبين بقيادة بن كوين وإشراف المدرب جون باتريك مورتاج، «كازاديرو» لـ «قطر للسباقات، مارك ديتامبل» بقيادة تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان وولش، «ديوك واي» لمالكه واي هو مان هيرمان بقيادة تشون لوك تشاو .

وإشراف المدرب بانغ تشي بيير إن جي، «فلامينج ريب» لديل دولان دولي أوين بقيادة أوشين ميرفي وإشراف المدرب هوغو بالمر، «بوجو» لجاري ولينيت وودوارد بقيادة كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «رائد» لشرف الحريري بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بدن السبيعي، «سايت ساكسيس» لمالكه تام وينج كون بقيادة ريان مور وإشراف المدرب جون سايز، «ذا استرولوجست» لـ «بينيت للسباقات» بقيادة داميان لين وإشراف المدرب تروي كورستنس، «هابي رومانس» لـ «عائلة الماكموراي» بقيادة شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الخامس «ديربي الإمارات»

يشهد الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «اتلانتس ذا رويال» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 13 خيلاً، أبرزهم 3 خيول تم شراؤها من مزاد «دبي بريز أب» العام الماضي، وهم: «جو سولجر جو» لـ«فيكتورياس» بطل «بطولة البستكية» بقيادة الفارس ادري دي فريز .

وإشراف المدرب فوزي ناس، ووصيفه «مستر راج» لأحمد بن طوق المري بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، و«لارش» لناصر عسكر بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

كما سيشارك في الشوط «إي إس – يونيكو» لـ«مربط كريسبي» بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب انطونيو سنترا، «إيه إتش جيز» لمارك ديفيز بقيادة الفارس تايلر جافاليوني.

وإشراف المدرب دووج اونيل، «كايرو» لملاكه ديريك سميث والسيدة جون ماجنير ومايكل تابور وستبيرج، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «كونتينوار» لـ«شركة ليون ريس هورس» بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، «ديرما سوتوجيك» لمالكه هيرويوكي أسانوما بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب هيديتاكا اوتوناشي.

«دورا إريدي» لـ«شركة ثري اتش للسباق» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مانابو آيكسو، «جورايكو» لكوجي اوكا بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، «بيريير» ليوجي هاسيجاوا بقيادة الفارس اوشين ميرفي وإشراف المدرب يوتشي كورويوا، «تول بوي» لـ«مزرعة كالوميت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب دووج اونيل، «ووستر» لـ«إس إف للسباقات - ستارلايت للسباقات - إسطبلات ماداكيت» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوب بافرت.

الشوط السادس «دبي جولدن شاهين»

يشهد الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، صراعاً قوياً لاقتناص اللقب الغالي بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها حامل لقب النسخة الماضية «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار ورفيقه في الإسطبل «ساوند موني» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

وإشراف المدرب بوبات سيمار، «ليمون بوب» لجودلفين بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب هيروياسو تاناكا، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل كوستا، «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي نجم «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» بقيادة الفارس اوسكار شافيز.

وإشراف المدرب أسامة رفاعي، بالإضافة إلى «سوبر اوتشو» لـ «ماترياركا» بقيادة الفارس هيكتور إسحاق بريوس وإشراف المدرب أمادور سانشيز، «توز» لـ «اسطبل داكي» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وستكون الخيول الأمريكية واليابانية متواجدة بقوة في الشوط، عبر«سي زي روكيت» لتوم كاجيلي، جاري باربر، إسطبلات ماداكيت، واسطبل ألتاميرا للسباق بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب بيتر ميلر، «غونيت» لـ «ونشيل للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب ستيفن آسموسين، «هوبكينز» لـ «إس إف للسباقات، ستارلايت للسباقات،اسطبلات ماداكيت» بقيادة فرانكي ديتوري .

وإشراف المدرب بوب بافرت،«جاستن» ليوشيو أودا بقيادة الفارس باويرزيان ميرزاباييف وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، «ريد لا زيل» لـ «شركة طوكيو لسباقات الخيل» بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب تاكايوكي ياسودا، «ريميك» لكوجي مايدا بقيادة الفارس يوتاكا تاكي وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جرمايا اودواير.

الشوط السابع «دبي تيرف»

يسعى «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن، للحفاظ على لقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، للمرة الثالثة على التوالي.

في صراع مفتوح على كافة الاحتمالات، مع تواجد ثلاثي فريق جودلفين «ريال وورلد» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور،«ماستر أوف ذا سيز» بقيادة الفارس جيمس دويل، و«نيشنس برايد» بقيادة الفارس وليام بيوك وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي. وسيشهد الشوط مشاركة «الفريق» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل.

وإشراف المدرب مصبح المهيري، «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان، «دانون بيلوجا» لـ «شركة دانوكس» بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب نوري يوكي هوري، «جلوريوس دراجون» لـ «رابطة عائلة إل دبليو إف» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب بانج تشي بيير إن جي، «جونكو» لـ «ويرثيمر وفرير» بقيادة الفارس ماكسيم جايون وإشراف المدرب آندريه فابر.

كما يشارك في الشوط أيضا «اوردر أوف استراليا» لديريك سميث، السيدة جون ماجنير، مايكل تابور، والسيدة إيه إم اوبراين، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين اوبراين، «سيريفوس» لـ «شركة جي 1 للسباقات» بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب ميتسوماسا ناكوشيدا، «شيرليز سبيت» لشارلز إي فيبكي بقيادة الفارس انطونيو فريزو .

وإشراف المدرب روجر أتفيلد، «سير باسكر» لـ «كنت فالي للتهجين إكس آي» بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب وليام نايت، «فين دي جارد» لـ «شركة شاداي لسباق الخيول» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هيدياكي فوجيوارا.

الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

يطمح «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب هيدياكي فوجيوارا للدفاع عن لقب الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

إلا أن المهمة ستكون صعبة خاصة بتواجد «ريبيلز رومانس» لجودلفين بطل «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والنجم الياباني «إكوينوكس» لـ «شركة سيلك للسباقات إل . تي . دي» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا.

وسيشهد الشوط مشاركة «بوتانيك» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب آندريه فابر، «مستهدف» لـ«شادويل» بطل «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» في أمسية «كأس السعودية» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن، «رشان إمبرور» لمايك تشيونغ شون تشينغ بطل «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم في دولة قطر الشقيقة، بقيادة الفارس ألبرتو سانا وإشراف المدرب دوجلاس وايت.

كما يشارك في الشوط أيضاً «سينور توبا» لـ «نقابة ويلي ماي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب كاسبر فاونس، «ويستوفر» لـ « مزرعة جودمونت» بطل الديربي الإيرلندي بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب رالف بيكيت، «زاجري» لـ «إكوري ألتيما.

و جيرارد اوجستين - نورماند» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب يان باربيروت، «وين مارلين» لـ «شركة وين» بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب تاكاهيسا تزوكا.

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