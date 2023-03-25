المحللون: الصراع مفتوح.. والمفاجآت واردة

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أجمع خبراء ومحللون بأن الصراع سيكون مفتوحاً على مصراعيه على لقب النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي.

وأكد ياسر مبروك المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل أن هذه النسخة متميزة جداً نظراً لقوة المنافسين فيها خاصة الشوط الرئيس للأمسية.

وأضاف أنه يتوقع أن المنافسة على اللقب سوف تنحصر بين بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، إلا أنه في الوقت ذاته يجب عدم الإستهانة بالخيول اليابانية المشاركة في الشوط، وبالتحديد بطل كأس اليابان «فيلا ازول» .

وعن باقي الأشواط، قال ياسر مبروك إن الأشواط كافة ستكون مثيرة إذ من الصعب التكهن بهوية أبطال الأمسية، نظراً لقوة الخيول المشاركة من كل دول العالم.

رقم صعب

ومن جانبه، توقع محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، أن يذهب اللقب إلى «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، نظراً لإمكانيات الحصان خصوصاً أنه حل في مركز الوصافة في كأس السعودية الشهر الماضي، بالإضافة إلى تأقلم الخيول الأمريكية مع أرضية «ميدان» الرملية، فيما الخيول اليابانية هي متأقلمة أكثر على الأرضية العشبية ولكن المفاجآت واردة.

واعتبر محمد الأحمد «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي هو الرقم الصعب و الحصان الأسود في الشوط الرئيس، خاصة تألقه الكبير في جولات «بطولة آل مكتوم للتحدي» خلال كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام.

بالإضافة إلى تحقيقه العام الماضي لقب «بطولة جبل علي للميل». وعن أشوط الأمسية، أكد محمد الأحمد أن الأشواط سوف تكون غامضة خاصة أشواط السرعة وشوط «ديربي الإمارات» و«لونجين دبي شيماء كلاسيك»، متوقعاً أن تتوزع ألقاب الحدث العالمي على الدول المشاركة.

خيول يابانية

وبدوره قال محلل السباقات عبدالله خليفة، إن الصراع على اللقب العالمي سيكون مثيراً خاصة مع مشاركة 8 من الخيول اليابانية يتقدمها بطل كأس السعودية لهذا العام «بانثالاسا» لـ«شركة هيرو للسباق المحدودة» إلا أننا يجب علينا الأخذ بالاعتبار بأن معظم الخيول اليابانية هي عشبية، بالإضافة إلى اختلاف الأرضية الرملية لمضمار «ميدان» عن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

صراع ثنائي

وتوقع عبدالله خليفة بأن اللقب سوف ينحصر بين «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي نظراً لخبرتهما الكبيرة ومعرفتهما بأرضية المضمار العالمي، والجهوزية القصوى للنجمين.

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