كأس دبي العالمي .. الفروسية تترقب مجـداً تاريخــياً جـديداً

المصدر: دبي - البيان

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تتجه أنظار عشاق ومحبي السباقات العالمية اليوم إلى مضمار «ميدان»، حيث ينطلق الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي في نسخته الـ27 لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار بمشاركة 15 خيلاً.

وتعتبر هذه النسخة من الشوط من أقوى النسخ في تاريخ كأس دبي العالمي، نظراً للإنجازات التاريخية المتوقعة في الشوط، إذ يسعى بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين المحدودة» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب بوب بافرت ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019،.

فيما يطمح المالك حمدان سلطان علي السبوسي ليكون أصغر مالك يحقق لقباً عالمياً عبر «الجيرز» بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

بينما سيكون حامل لقب كأس السعودية هذا العام النجم الياباني «بانثالاسا» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» بقيادة الفارس يوتاكا يوشيدا وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، والبطل السعودي المتوج بلقب السباق ذاته العام 2022 «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب أحمد عبد الوحيد، أمام اختبار تاريخي وهو الجمع للمرة الأولى بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية.

«خطر» ياباني

كما تستهدف الخيول اليابانية لقب الشوط الرئيس، عبر 8 خيول قوية قادرة على تحقيق المفاجآت وإهداء «بلاد الشمس المشرقة» ثاني لقب لها منذ العام 2011، أبرزها بطل كأس اليابان «فيلا ازول» لـ«شركة ومزرعة كاروت لمتد» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب كونيهيكو واتانابي، «كافيه فيروه» لكويشي نيشيكاوا بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب نوري يوكي هوري.

«كراون برايد» لتريويا يوشيدا بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، «جيوجليف» لـ «شركة صنداي للسباقات» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا، «جون لايت بولت» لجنجي كواي بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ياسو توموميتشي، «تي او كينز» لتوموي اوزاسا بقيادة الفارس اوشين ميرفي وإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي، «اوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي.

منافسة قوية

وسيشهد الشوط أيضاً مشاركة «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، ووصيفه «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب بوبات سيمار، «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» الذي حل ثالثاً في الجولة الثانية من «بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، بالإضافة إلى «سوبر كورينتو» لـ«إسطبل جت ست للسباقات» بقيادة الفارس هيكتور إسحاق بريوس وإشراف المدرب أمادور سانشيز.

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