راشد بن دلموك لـ «البيان»: بفكر ورؤية فارس العرب دبي عاصمة عالمية لسباقات الخيل

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل أن كأس دبي العالمي يمثل رؤية وفكر فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ إن أمسية كأس دبي العالمي لا تعتبر مجرد سباق عادي، بل تعد عرساً دولياً تجتمع فيه أقوى الخيول العالمية لتتنافس على ألقاب الأمسية التسعة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريحات خاصة لـ «البيان» بمناسبة انطلاقة النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي إن ما نشاهده اليوم ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً العالمي، في قطاع صناعة الخيول وسباقاته، هو نتاج هذه الرؤية التي بدأت منذ العام 1996.

ووضعت الإمارات في مصاف الدول الأولى في هذا المجال، وحولت دبي إلى عاصمة عالمية لسباقات الخيل، بالإضافة إلى الإنجازات القوية التي تحققها خيول الدولة في كل المضامير العالمية، ففارس العرب هو الداعم الأول لهذه الرياضة محلياً وعالمياً من الشرق إلى الغرب وكل المحافل الكبيرة والرئيسية، وليس فقط في الإمارات بل في شتى السباقات العالمية، بشهادة الجميع.

فرصة

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بضيوف كأس دبي العالمي من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في النسخة الـ27 من هذا الحدث العالمي، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى، مما يمثل فرصة لإبراز عاداتنا العربية والإسلامية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي المتسامح والكريم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أنه مع وصول كأس دبي العالمي إلى محطته الـ 27، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمواصلة الأمسية ريادتها، والدليل على ذلك المشاركة القياسية في كل الأشواط، وعودة أبطال النسخة الماضية أبرزهم «كنتري جرامر» الذي توج بلقب النسخة الماضية، والنجم الياباني «بانثالاسا» بطل «كأس السعودية» لهذا العام، وعدد آخر من الخيول العالمية، التي ستكون بلا شك محط أنظار جميع محبي هذه الرياضة النبيلة.

وأضاف إن سر نجاح الحدث العالمي، لا يكمن في الجوائز المالية فقط، بل أيضاً يمتد لتشمل جوانب وعوامل أخرى، ساهمت بلا شك في هذا الزخم الكبير الذي تحظى بها الأمسية في كل عام، من البنية التحتية والكرم والضيافة.

بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات بالتزامن مع أسبوع الكأس التي ساهمت في إثراء مجتمع السباقات الدولية، أبرزها مزاد «دبي بريز أب» الذي نجح في تقديم عدد من الأبطال هذا الموسم، ونأمل أن نرى أبطالاً جدداً من خريجي هذا المزاد الموسم المقبل.

وفي الختام، تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة للأمسية العالمية، والجهات الحكومية بالإضافة إلى كل الشركاء والرعاة الذين واصلوا دعمهم لهذا الحدث العالمي الكبير، متمنياً كل النجاح والتوفيق لكل المشاركين في الأمسية.

استعدادات

وبدوره، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي اليوم، الذي يقام للمرة الأولى في شهر رمضان المبارك، حيث أعدت اللجنة المنظمة عدداً من الفعاليات المميزة والمفاجآت للجماهير التي تبرز أمام العالم روح الكرم والتسامح خلال الشهر الفضيل المستمدة من عاداتنا العربية والإسلامية.

وأضاف إنه بتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، قامت اللجنة المنظمة وفرق العمل منذ فترة طويلة على توفير كل المتطلبات والعوامل لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية، التي ستشهد مشاركة نخبة من الخيول العالمية، والأسماء الكبيرة التي جاءت إلى دبي لكي تواصل مسيرة مجدها عبر هذا الحدث الكبير.

وعبّر اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن فخره بمواصلة الحدث العالمي استقطاب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان.

مشيراً إلى أن كثافة المشاركات هذا العام، ما هي إلا دليل على نجاح كأس دبي العالمي في ترسيخ سمعته العالمية خلال السنوات الـ 27 الماضية، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حولت هذا الحدث إلى منارة عالمية تستقطب سنوياً أهل الخيل من جميع أرجاء العالم، للاحتفال بهذه الرياضة الأصيلة والنبيلة. وتقدم العظب بخالص الشكر والتقدير للجان المنظمة للحدث العالمي.

والجهات الحكومية ممثلة في لجنة تأمين الفعاليات والشركاء والرعاة الذين واصلوا على مدار السنوات الماضية دعمهم للكأس العالمي، بالإضافة إلى الجنود المجهولين الذين قاموا بجهود جبارة حتى يخرج الحدث بما يليق بمكانة الإمارات عالمياً.

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