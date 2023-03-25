أحمد بن سعيد: طيران الإمارات شريك النجاحات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعت دبي في طليعة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل.

ورسّخت مكانتها العالمية الرائدة في مختلف المجالات. وأضاف: «موعدنا يتجدد مع كأس دبي العالمي، ودبي في قمة تألقها كواحدة من أوائل الوجهات العالمية في استقطاب الزوار، الذين يتدفقون عليها بالملايين. فقد واصل مطارها الدولي تربعه على القمة في ترتيب مطارات العالم، كما حافظت طيران الإمارات على مكانتها كأكبر ناقلة دولية في العالم».

وقال سموه: «ومع اتجاه أنظار العالم اليوم إلى مضمار ميدان ليشهد دورة أخرى من كأس دبي العالمي، الذي يعد واحداً من أغنى سباقات خيول الدرجة الأولى على مستوى العالم، فإننا ندرك مدى بعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته المستقبلية. فقد وضع الحدث دبي في طليعة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل، ورسّخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف المجالات».

تعزيز العمليات

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مضي طيران الإمارات قُدماً في تعزيز العمليات على خطوطها الحالية إلى أوروبا وأستراليا وأفريقيا بمزيد من الرحلات، واستئناف خدماتها إلى مزيد من المدن.

حيث استعادت حتى اليوم أكثر من 90 من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة. كما تواصل العمل على صُعُدٍ عدة لإعادة قدرتها التشغيلية بأسرع ما يمكن، مع الاستثمار في ترقية الأسطول والمنتجات لضمان تمتع العملاء دائماً بأفضل تجربة طيران ممكنة.

وأضاف سموه: «وما رعاية طيران الإمارات كأس دبي العالمي منذ دورته الأولى سوى دليل على صواب استراتيجيتنا بالارتباط مع الأحداث الكبيرة على الصعيدين العالمي والمحلي. فنحن نفخر برعاية الشوط الرئيس في كأس دبي العالمي منذ عام 1996، وواكبنا تطوره عاماً بعد عام.

ويستقطب السباق أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على أجواء المدينة».

إنجازات كبيرة

وواصل سموه قائلاً: «ومنذ دورة كأس دبي العالمي السابقة، سجلت طيران الإمارات إنجازات كثيرة. فقد حققت مشاركات ناجحة في أحداث محلية وعالمية، مثل «إكسبو 2020 دبي» ومعرض سوق السفر العربي، وأعادت إلى الخدمة مزيداً من طائرات A380 التي تزيد أعدادها العاملة في الأسطول حالياً على 90 طائرة. وبدأت برنامجاً ضخماً بتكلفة ملياري دولار، لتحديث التصاميم الداخلية لمقصورات 120 طائرة وتركيب الدرجة السياحية الممتازة.

كما أطلقت الإصدار الثالث لهوية علامتها التجارية بحلتها الجديدة، لتعكس الحجم الذي وصلت إليه طيران الإمارات والتزامها بخدمة نمو دبي في السنوات المقبلة، وفاق عدد أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء العملاء 30 مليون عضو.

وحظيت حملتنا الإعلانية، التي ظهرت فيها مضيفة طيران الإمارات على قمة برج خليفة، بإعجاب العالم. ونال نظامنا للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice جائزة سكاي تراكس كأفضل نظام في العالم للسنة السابعة عشرة على التوالي».

أفضل الوسائل

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنهم في طيران الإمارات يؤمنون بأهمية الرعاية الرياضية كونها تشكل واحدة من أفضل الوسائل للتواصل مع العملاء، فقد أصبح اسم طيران الإمارات مرتبطاً في أذهان عملائنا مع أشهر سباقات الخيل والفروسية عبر العالم.

بالإضافة إلى مشاريع الرعاية الضخمة لرياضات أخرى عديدة في الرجبي والكريكيت والغولف والتنس والزوارق الشراعية وكرة القدم، بما فيها أندية عريقة مثل أرسنال وريال مدريد وهامبورغ و«إيه سي ميلان» وبنفيكا وأوليمبيك ليون الفرنسي، بالإضافة إلى نادي أوليمبياكوس اليوناني.

وأضاف سموه: «لقد دأبت دبي في هذا الموسم على الترحيب بزوارها من الملاك والفرسان والمدربين وجمهور السباقات، الذين يأتون إلى هنا سنوياً للاستمتاع بأجوائها وبسباقات كأس دبي العالمي. ويسعدني أن أرحب بجميع ضيوفنا، وأن أشكر القائمين على تنظيم هذا الحدث.

والشكر موصول كذلك إلى ممثلي وسائل الإعلام، المقيمين في دبي أو القادمين إليها، فنحن نثمّن ونقدّر عالياً الدور المهم الذي يؤدونه في نشر رسالة كأس دبي العالمي، وفي الختام، أرجو للجمهور في دبي، والمتابعين عبر البث التلفزيوني المباشر وجميع الوسائط الرقمية، الاستمتاع بأمسية كأس دبي العالمي».

علاقة تاريخية مع الحدث العالمي

ترتبط «طيران الإمارات» بعلاقة تاريخية وطيدة، وشراكة ناجحة مع سباقات الخيل، إذ ترعى الشركة العالمية كأس دبي العالمي، الذي يعد واحداً من أهم السباقات عالمياً، الذي يجذب اهتمام الملايين من عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم، وهو أحد أبرز سباقات الخيل الخمسة في العالم.

ولا يقتصر السباق على أنه أحد أغنى سباق في العالم على الإطلاق، بل يقدم أيضاً برنامجاً رائعاً ومتكاملاً من 9 سباقات، تتميز بمشاركة أكبر الأسماء في عالم السباقات، وألمع نجوم هذه الرياضة. ويرحب كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، بأكثر من 80 ألف زائر، ويجذب جمهوراً من مختلف أنحاء العالم، كما يعتبر واحداً من أبرز الأحداث الرياضية والاجتماعية في المنطقة.

تميّز

كما تعد «طيران الإمارات» الناقل الرسمي لكرنفال كأس دبي العالمي، إذ تجري فعاليات الكرنفال من يناير وحتى مارس من كل سنة، في مضمار «ميدان» المرموق، والمصمم لاستضافة أرقى سباقات الخيل العالمية. وتتميز كل ليلة من ليالي السباق بفعاليات خاصة، تصل ذروتها في الأمسية الختامية للكرنفال «سوبر ساترداي»، إذ ترعى الشركة العالمية هذه الأمسية المميزة، التي تعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي، بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

تألق

وأسهمت شراكة «طيران الإمارات» مع فريق جودلفين، الذي أسسه فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ اسم هذا الإسطبل، كأحد أفضل الفرق المتنافسة من حول العالم. ومنذ التأسيس، حقق الفريق عدداً من الانتصارات الأسطورية العالمية التي لا تنسى.

كما شهد تألق عدد من الأسماء التاريخية، التي علقت في أذهان الجماهير، وأبرزهم النجم الأسطوري الراحل «دبي ملينيوم»، بطل كأس دبي العالمي 2000، و«ثندر سنو»، الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي، في عامي 2018 و2019، و«مسار» بطل الديربي الإنجليزي 2018، «كروس كاونتر» بطل «ملبورن كب» 2018، و«أديار» بطل «الديربي الإنجليزي».

و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» 2021، و«هريكين لين» بطل «الديربي الإيرلندي» العام الماضي، وغيرها من الإنجازات. وكجزء من اتفاقية الشراكة، يظهر شعار «تميز دائم» «Fly Better»، على أوشحة الحرير الزرقاء الخاصة بالإسطبل، وعلى كل ملابس الموظفين، وبطانيات الخيول وسيارات النقل.

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