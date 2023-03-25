حمدان بن راشد الغائب الحاضر

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ارتبط اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بسباقات الخيول المحلية والعالمية، خاصة الإنجازات التي حققها وتركت بصمة واضحة في مضامير العالم، بالإضافة إلى السباقات والمبادرات التي تحظى بدعمه، خاصة سباقات الخيول العربية الأصيلة. وظل الراحل طوال أكثر من 40 عاماً، يقدم الكثير للفروسية والخيول.

وتعود بداية رحلته معها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما أسّس سلسلة من المزارع النموذجية والإسطبلات العالمية لتربية الخيول في عدد من البلدان المشهورة بصناعة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها، وكانت البداية بشراء إسطبلات شادويل ستيت في المملكة المتحدة، ثم ديرنزتاون في إيرلندا، ثم مزرعة شادويل فارم بولاية كنتاكي في أمريكا.

سجل حافل

وتمتاز خيول الراحل الكبير، بالريادة والصدارة في السباقات الكبرى، ومن أبرزها سباق كأس دبي العالمي الذي حققت خلاله إنجازات مشرّفة في مختلف أشواطه، حيث توجت بلقب شوطه الرئيس مرتين بواسطة «المتوكل» عام 1999 و«انفاسور» عام 2007.

وكانت خيوله قد لمعت وتألقت في شوط دبي كحيلة كلاسيك والمخصص للخيول العربية الأصيلة وأبرزها «مجاني» الذي توج باللقب ثلاث مرات متساوياً مع الأسطورة «العنود» المملوكة للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وكذلك حقق «نيفور دي كاردوين» الفوز باللقب عام 2000 ، وتوج «بوب موون» المملوك للفقيد باللقب في عام 2003. واحتفظ به «كاولينو» عام 2004 ونال شرف الفوز بلقبه عام 2016 البطل «مثمون» بقيادة دين أونيل. كما توج «سوفت فولينج رين» المملوك للفقيد بلقب جودلفين للميل عام 2013 بقيادة الفارس بول هاناغان، كما توج «تمركز» باللقب أيضاً عام 2015 بقيادة الفارس بول هاناغان.

فئة أولى

ويعتبر سباق دبي كحيلة كلاسيك كأس عالم للخيول العربية الأصيلة نظراً لقوة المنافسة باعتباره يصنف من الفئة الأولى، ويجتذب النخبة من مختلف دول العالم، وكان الفقيد الراحل من أبرز المهتمين بمشاركة أقوى الخيول الدولية في السباق، ولذلك نجد نخبة خيوله من أبرز المنافسين والحاصلين على لقبه. وكانت بداية السباق منذ عام 1996 تحت مسمى «دبي ايريبيان كلاسيك»، واستمر بذلك حتى عام 2000، حيث تغير إلى «دبي كحيلة كلاسيك». وكان «فادير» أول بطل للسباق، حيث قدم عرضاً باهراً ومشرّفاً.

وبعد ذلك سيطرت الملكة «العنود» المملوكة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على ألقاب السباق، حيث توجت بطلة أعوام 1997 و1998 و1999، وبعد اعتزال العنود، فإن «نيفون دي كاردون» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نال اللقب في عام 2000.

وبعدها ظهر في الساحة «مجاني» المملوك للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد، حيث سيطر على مجريات السباق ثلاث مرات متعادلاً مع «العنود» ونال اللقب في 2005 و2006 و2007، وفي المرة الرابعة حل ثانياً خلف «مزنة». وتوج «نايف» المملوك للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد، طيّب الله ثراه، بطلاً لـ«دبي شيماء كلاسيك» عام 2002 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

لقب 99

وظفر «التبر» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب لسباق دبي تيرف في عام 1999 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز. وتوج «الطرف» المملوك للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد بلقب سباق «جولدن شاهين» عام 1997 بقيادة الفارس جيري بيلي.

وهكذا كانت بطولة كأس دبي العالمي بأشواطها القوية هدفاً لخيول المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث ظفرت بألقابها وأسعدت جمهورها. وكان تواجد الفقيد الراحل فعّالاً خلال أمسيات الكأس، حيث يسهم في تتويج الأبطال بالشوط الرئيس وتهنئتهم بألقابهم.

إنجازات عالمية

وعلى الصعيد العالمي، كانت بدايات الانتصارات مع «مشرف» العام 1980 في بريطانيا كما يعد أول مالك خيل عربي ينال الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي ولمرات متعددة منذ عام 1989، وأول مالك عربي يفوز بالبريدرز كب كلاسيك الأمريكي، وملبورن كب مرتين، إضافة إلى الألفي والألف جينيز الإنجليزي والفرنسي والإيرلندي، علاوةً على فوزه في سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباقات الفئة الأولى في كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وتعد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات الخيول العربية الأصيلة، من أشهر الجوائز على الساحة العالمية، حيث تنظم الجائزة سباقات مميزة للخيول العربية في كل من إيطاليا، هولندا، وفرنسا، قبل أن تبلغ قمتها مهرجان دبي الدولي للخيول العربية بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة.

وشاءت الأقدار أن يكون العام 2020 هو عام التميز الأخير في مسيرة إنجازاته التي كتبت بمداد من ذهب، إذ نال لقب بطولة الملاك بمهرجان «رويال آسكوت 2020» الملكي برصيد 6 انتصارات لخيوله، وبطولة الملاك في بريطانيا للمرة السابعة في تاريخه الحافل بالعطاء والألقاب .

الخيول العربية

وكان للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كأكبر مالك ومنتج للخيول العربية، دور رئيس في امتلاك المواطنين أجود السلالات، وتشجيع مشاركتهم في مختلف السباقات، ما يؤكد سخاءه وعطاءه غير المحدود من أجل الارتقاء وتطوير سباقات الخيل، ويُحسب للفقيد الكبير دعم وتطوير صناعة تربية الخيل، وإعلاء شأن الجواد العربي، فقد أسهم في تطور وازدهار سباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

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