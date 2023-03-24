الكتبي: بوابات الانطلاق مؤثرة في "مسارات" كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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أكد الفارس الإماراتي العالمي أحمد الكتبي، أن المنافسة في النسخة الـ 27 من "كأس دبي العالمي" ستكون قوية كالمعتاد، ويصعب التكهن بهوية الخيول التي ستنافس على الألقاب، مع مشاركة أفضل الخيول على مستوى العالم، في هذا الحدث الفريد، الذي ينتظره عشاق رياضة الخيول سنوياً.

ويعد الكتبي أحد أبرز الفرسان على مستوى العالم في السباقات؛ كونه أول فارس عربي حقق لقب الفوز في "رويال أسكوت" البريطانية، و"البريدرزكب" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، إضافة لفوزه في "كأس دبي العالمي" بسباقي "سوق دبي الحرة" و"شيماء كلاسيك" للفئة الأولى في 2009، بمضمار ند الشبا.

وتوقع الكتبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن تكون التكتيكات الخاصة ببوابات الانطلاق مرتبطة بطبيعة المنافسة في الأشواط، كونها تعطي الأفضلية للخيول التي تخدمها القرعة بوضعها في سلسلة البوابات المتوسطة من 3 إلى 6، فيما تزداد صعوبة مهمة الانطلاق لباقي الخيول التي تأتي بخانات بعيدة عن المنتصف.

وقال: "البوابات القريبة من السياج الداخلي تسهل مهمة الفارس والحصان، فيما تحتاج البوابات البعيدة مثل البوابة 14 لمضاعفة الجهد للحاق بالمنطلقين، والملاحظ هو انطلاق "كنتري جرامر" حامل اللقب من البوابة 14، حيث يستغرق مسافة أكبر في السباق".

وأوضح الكتبي أن التوقعات صعبة للغاية في ظل منافسة شرسة ممثلة في خيول قوية من اليابان بينها بطل كأس اليابان "فيلا أزول"، وحامل لقب كأس السعودية "بانثالاسا"، والجواد "الجيرز" لحمدان سلطان السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي.

وأضاف: "ندرك المنافسة القوية من السعودي "إمبليم رود"، بقيادة الفارس عادل الفريدي الذي سيصبح، حال فوزه بالسباق الرئيسي، أول فارس عربي يصل لهذا الإنجاز الكبير".

وأشار إلى أن الإثارة تمتد في "كأس دبي العالمي" إلى سباقي "دبي شيماء كلاسيك"، و"دبي تيرف"، لكن مع صعوبة كبيرة في التوقعات من شأنها أن تضع الأمور أمام احتمالات مختلفة قد تبدو خارج سياق الترشيحات لعشاق السباق العالمي.

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