غداً.. صفوة جياد العالم تتنافس في كأس دبي العالمي على 30.5 مليون دولار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً السبت منافسات النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، على مضمار "ميدان" التحفة المعمارية الأبرز على مستوى العالم.

ويؤكد هذا السباق على قيمة ومكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيسي على خارطة رياضات الخيل العالمية، حيث تحظى الأمسية بمشاركة صفوة جياد العالم يتنافسون في 9 سباقات (أشواط) ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وعلاوة على مشاركة أفضل الجياد في العالم، يتميز الحدث في كل عام بمشاركة صفوة الملاك وأمهر المدربين والفرسان من مختلف دول العالم.

ولأول مرة في تاريخ كأس دبي العالمي، يتزامن الحدث مع شهر رمضان الكريم، ليكون بمثابة فرصة لإظهار الثقافة العربية والإسلامية أمام ضيوف الحدث العالمي، مثلما أعلنت اللجنة المنظمة، علماً بأن هذا التزامن سيتكرر خلال العامين المقبلين أيضا.

ويشهد الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي"، الذي يقام برعاية طيران الإمارات، وتبلغ جائزته 12 مليون دولار، مشاركة 15 جواداً من أفضل خيول العالم، من 7 دول، من بينها الإمارات والسعودية واليابان والكويت والبحرين وبيرو، يتنافسون في سباق من الفئة الأولى على أرض رملية لمسافة 2000 متر.

ويتقدم الجياد المتنافسة في الشوط الرئيسي، حامل اللقب كنتري جرامر، الذي يهدف لأن يكون ثاني جواد يفوز في نسختين من كأس دبي العالمي، وينضم إليه الفائز بكأس السعودية وبسباق دبي تيرف "بانثالاسا" أحد ثمانية خيول يابانية تشارك بالسباق، ويشارك أيضا الجيرز بتدريب سايمون وإد كريسفورد وخريج كرنفال كأس دبي العالمي، وكذلك الجواد الإماراتي "بندوق" لمحمد خليل أحمد بإشراف بوبات سيما.

ويعد سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (فئة 1) بجوائزه، التي تبلغ 6 ملايين دولار، ثاني أهم سباق بالأمسية؛ حيث يشارك فيه 7 فائزين بسباقات الفئة الأولى من بينهم حامل اللقب شهريار والياباني اكوينوكس.

ويأتي بعده سباق دبي تيرف (فئة 1) بجوائز 5 ملايين دولار (برعاية دي بي ورلد)، ويشهد مشاركة لورد نورث الفائز المشترك في العام 2022 والفائز بنسخة 2021 والذي يسعى للفوز للمرة الثالثة، حيث يواجه مجموعة يابانية قوية بما فيها صاحب المركز الثالث في عام 2022 فين دو جارد والفائز بديربي اليابان دو ديوس.

كما تضم الأمسية سباقين رئيسيين للسرعة؛ وهما دبي جولدن شاهين (فئة1) (برعاية نخيل)، وسباق القوز سبرنت (فئة1) (برعاية عزيزي للتطوير العقاري).

ويضم سباق جولدن شاهين لمسافة 1200 متر، على الأرضية الرملية مجموعة من المشاركين المتميزين من أمريكا؛ منهم صاحب المركز الثاني في سباق بريدرز كب سبرنت سي زيد روكت والفائز من الفئة الثانية جونايت في مواجهة حامل اللقب سويتزرلاند.

ويقام سباق القوز سبرنت، على مسافة 1200 متر على العشب، بمشاركة مجموعة عالمية قوية من بينها الدسم الذي يتدرب في بريطانيا، والأمريكي كازاديرو، ويحمل السهيل آمال جودلفين في هذا السباق.

كما تقام 3 سباقات من الفئة الثانية بالأمسية، تتضمن سباق دبي جولد كب (برعاية الطاير للسيارات) الذي يشارك فيه "سبجيكتفيست" الفائز بنسخة 2021، وسباق جودلفين مايل (برعاية ون زعبيل) ، ومن أبرز المشاركين فيه "بثرات ليون" بطل العام الماضي، وسباق ديربي الإمارات (برعاية اتلانتس ذا رويال)، ويسعى المدرب الأيرلندي ايدان أوبراين للقب رابع مع "كايرو"، ويشارك المدرب الأمريكي بوب بافرت بالجواد "ورسستر" القادم من كاليفورنيا.

وتفتتح الأمسية بسباق الفئة الأولى، دبي كحيلة كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة (فئة1) (برعاية إعمار)، حيث يشهد منافسة مثيرة متوقعة بين الفائزين بالنسختين الأخيرتين "دريان" و "فيرست كلاس".

وإضافة لسباقات الخيول المثيرة، ستكون هناك الكثير من المسابقات الممتعة بين الحضور، ويمكن للضيوف والجمهور الفوز بالجوائز، مثل مسابقة ستايل ستيكس، وجائزة وجوه في السباقات، ومسابقات الترشيحات.

كما أعدت اللجنة المنظمة مرفقاً خاصاً لاستضافة إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك، واختارت لذلك النقطة الأعلى في مضمار ميدان، ويشهد الجانب الشرقي مشهد المنافسات والفعاليات والسباقات في المضمار، في المرة الأولى التي يحتفي فيها المكان بضيوفه خلال الشهر الكريم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز