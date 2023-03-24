«دبي ريسينج».. تغطية شاملة لمختلف فعاليات الحدث

المصدر: دبي - البيان

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أكملت قناة «دبي ريسينج» استعداداتها لتقديم تغطية شمولية لفعاليات كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ27،حيث تم إنجاز الترتيبات اللوجستية والفنية لتقديم تغطية إعلامية طبقاً لأرفع المستويات لنقل الأمسية الرياضية التي يترقبها عشاق ومحبّو سباقات الخيل حول العالم، والتي سيشارك فيها أهم مُلاك ومربي ومدربي الخيول وأبرز الفرسان العرب والعالميين، حيث سيتم نقل الفعاليات المختلفة يوم غدٍ ابتداءً من الساعة 14:30 ظهراً وحتى 22:00 بتوقيت الإمارات، بالإضافة إلى تغطية هذا الحدث الكبير عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومنصة أوان الرقمية.

وقال سالم بطي باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام:»رسخ كأس دبي العالمي» مكانته ضمن صدارة أبرز سباقات الخيول في العالم، كما يحظى الحدث بشعبية كبيرة على المستوى الدولي، حيث يتابعه مئات الملايين عبر شاشات التلفزيون في مختلف أرجاء المعمورة».

وأضاف سالم باليوحة: «تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات المؤسسة النهائية لتغطية ومواكبة مختلف فعاليات كأس دبي العالمي 2023، وذلك من خلال عربات النقل والاستديوهات التحليلية الخاصة من موقع الحدث مع نخبة المراسلين والمذيعين واستخدام التقنيات الحديثة التي تتجدد كل عام لمواكبة الحدث الرياضي الكبير بصورة أكثر تميزاً ونقله إلى كل أنحاء العالم.

وأوضح بقوله: نحن سعداء للغاية بنقل هذا الحدث الرياضي الدولي في عالم سباقات الخيل الأبرز في نسخته الـ27 لجمهور قنوات مؤسسة دبي للإعلام وكل متابعي كأس دبي العالمي في مختلف أرجاء العالم، وإتاحة المجال لهم للتمتع بفعاليات الحدث الذي يجمع بين السحر والإثارة ويقام في مضمار ميدان العالمي».

متابعة عالمية

ومن جهته، أشار عبدالرحمن أحمد أمين، مدير القنوات الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام، إلى أن كأس دبي العالمي للخيول بات إحدى أهم الفعاليات الرياضية في العالم، والذي يتابعه الآلاف من محبي هذه الرياضة الرائعة، ونحن في قناة دبي ريسينج نؤكد التزامنا بتغطية كل ما هو ممتع ومميز تماشياً مع رغبة مشاهدينا ومتابعينا، وأضاف، «لقد تم إعداد فريق عمل متكامل للتغطية المباشرة والحصرية لهذه المنافسات، حيث سيتمتع متابعونا بمجموعة من البرامج الخاصة والفواصل والتقارير عن تحضيرات السباقات ومن ثم التغطية الشاملة لكل الفعاليات، بالإضافة إلى لقطات ما وراء الكواليس ولقاءات حصرية مع الفرسان وصولاً للشوط الختامي وفعاليات تتويج الفائزين».

معايير دولية

الجدير بالذكر أن البث الخارجي والمباشر المصاحب لهذه البطولة سيكون على قنوات مؤسسة دبي للإعلام (دبي ريسينج، قناة دبي ون، قنوات دبي الرياضية)، حيث قامت «دبي ريسينج» بعمل خطة إعلامية مميزة لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الحدث العالمي، والتي تضمنت العديد من النواحي الفنية كالتعليق الفني المتخصص، والتصوير عالي الدقة باستخدام أحدث التقنيات مع مراعاة المعايير الدولية لأنظمة البث المتنوعة، حيث تسعى القناة باستمرار لتعزيز موقعها التنافسي وقيادة المشهد الرياضي في الإمارات والعالم وذلك بمواكبة التطور التكنولوجي وكل ما هو جديد ومميز على الساحة الإعلامية الرياضية.

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