ياهاجي: أثق في «بانثالاسا» وأخشى الخيول اليابانية

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد يوشيتو ياهاجي مدرب النجم الياباني وحامل لقب كأس السعودية هذا العام «بانثالاسا»، أن البطل سيواجه تحدياً كبيراً خلال الشوط الرئيس كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، عقب وقوعه في البوابة رقم «15» والأخيرة.

وأضاف أن حدة المنافسة ستكون مرتفعة جداً خلال الشوط، إلا أنه واثق بأن البطل سيواصل مفاجأة الجميع، كما فعل في كأس السعودية الشهر الماضي، خصوصاً أن تدريباته سارت على أفضل ما يرام منذ قدومه إلى دبي.

خطر ياباني

واعتبر يوشيتو ياهاجي التهديد الخطير في الشوط سوف يأتي من اليابانيين وبالتحديد من «اوشبا تيسورو» و«تي او كينيس»، والسبب يعود إلى أنها المرة الأولى التي يتواجد فيها «بانثالاسا» مع هذين النجمين، ولكن تبقى الاحتمالات مفتوحة والمفاجآت واردة جداً خلال السباق، مشيراً إلى أن مسافة السباق لا تشكل أية مشكلة للبطل.

وأكد المدرب الياباني أن مشاركة البطل في كأس السعودية على المسار الرملي كانت مخاطرة تستحق التجربة، على الرغم من الحديث بأنه حصان عشبي، وأنا فخور بأني قمت بهذه التجربة وحققت اللقب.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة نوعية في صناعة الخيول باليابان، إذ بتنا نشارك في معظم السباقات العالمية، ونحصد الألقاب، وهذا شيء يدعو للفخر والاعتزاز.

جودلفين للميل

وعن «باثرات ليون»، الذي سيدافع عن لقبه في شوط ««جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي برعاية «ون زعبيل» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، قال يوشيتو ياهاجي إن البوابة رقم «8» جاءت لصالح البطل وهي أفضل من البوابة الأولى التي كانت في النسخة الماضية، لذا ثقتنا عالية بالاحتفاظ باللقب. وأضاف أن البطل تطور بشكل كبير منذ العام الماضي، إذ شاركنا في السباقات الأوروبية ولكن لم نحقق النتائج القوية، إلا أنه في الوقت ذاته كانت تجربة جيدة له.

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