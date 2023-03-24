فرانكي ديتوري: الانتصار خير نهاية لمشواري في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد الفارس المخضرم فرانكي ديتوري أنه يرغب في تحقيق الانتصارات في آخر مشاركة له في أمسية كأس دبي العالمي.

وقال: كلما آتي إلى هنا أتأثر عاطفياً، لقد كنت فارساً في جودلفين لـ 18 عاماً، وعشت هنا مع عائلتي، لذا أرى مشاركتي الأخيرة في دبي ستزيد الحماس لدي لتحقيق ألقاب الأشواط التي سأشارك فيها. وأضاف: بالنسبة للسباقات في دبي، أتذكر البدايات في مضمار «ند الشبا» واستضافتها لبطولة «الفرسان الدوليين»، وبعدها انطلاقة كأس دبي العالمي العام 1996، وشاهدنا كيف فرض الحدث العالمي نفسه بقوة على روزنامة السباقات العالمية إذ بات الجميع يطمح للمشاركة في الحدث العالمي، تليها فترة الانتقال إلى مضمار «ميدان» بمساراته المختلفة وسباقاتها المتعددة، وتصميمها الجميل، وأنا أرى بأن كل هذا التطور الكبير والنقلة النوعية لسباقات الخيل وصناعتها يعود الفضل فيها إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد فرانكي ديتوري أن أفضل بطل شارك معه في كأس دبي العالمي، هو النجم الأسطوري «دبي ميلينيوم» الذي سيظل انتصاره الأسطوري خالداً في تاريخ الأمسية. وعن مشاركة بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» في الشوط الرئيس، قال فرانكي ديتوري إن السباق سيكون مليئاً بالإثارة، والدليل على ذلك ما حدث العام الماضي عندما توقع أغلب الخبراء والمحللين بأن اللقب سيكون من نصيب النجم الأمريكي «لايف إز جود»، إلا أن السباق كان له رأي آخر وحسابات أخرى أهدتنا اللقب الغالي. وأضاف الفارس المخضرم بأن تواجد 8 خيول يابانية في الشوط الرئيس، صعبت التكهن بنتيجة السباق، ولكن في الوقت ذاته أنا على ثقة بأن «كنتري جرامر» سيقاتل بقوة للحفاظ على اللقب، على الرغم من القرعة وضعتنا في خانة صعبة، إلا أن جهوزية البطل وخبرته ستلعب دوراً كبيراً خلال الشوط.

خطط مستقبلية

كما تحدث فرانكي ديتوري عن مشاركاته القادمة في موسم «الاعتزال»، كاشفاً بأنه عقب الأمسية، لديه الكثير من الخطط والمشاركات ابتداء من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وأضاف إن «مهرجان الأبطال» الذي سيقام في أكتوبر المقبل على مضمار «آسكوت» ستكون مشاركته الأخيرة في مسيرة ببريطانيا، وبعدها سيشارك في مهرجان الـ «بريدرز كب» بأمريكا التي ستكون محطته الأخيرة النهائية له، مؤكداً بأنه إذا أتيحت له فرصة المشاركة في اليابان وأستراليا قبل نهاية العام فإنه لن يتردد في ذلك.

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