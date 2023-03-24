جودلفين.. استعداد تام للأمسية العالمية

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد هيو أندرسون المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا، جاهزية خيول الإسطبل الأزرق الملكي، لخوض غمار أمسية كأس دبي العالمي وأشواطها المثيرة غداً.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن هناك مشاركات كبيرة للفريق يوم الأمسية، والتي هي تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وشارلي آبلبي، بالإضافة إلى «إيجوت»، الذي سيشارك في شوط «جودلفين للميل»، بإشراف المدرب الفرنسي أندريه فابر، و«ليمون بوب» القادم من اليابان بإشراف المدرب هيروياسو تاناكا، متمنياً أن يحقق الإسطبل الأزرق الملكي النتائج القوية في الأمسية.

جاهزية تامة

بدوره، أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية خيول جودلفين، التي يشرف عليها لخوض غمار الأمسية غداً.

وقال: إن الحدث العالمي هذا العام مثير جداً، إذ يشهد مشاركة نخبة من الخيول القوية، التي حققت الانتصارات في الفئة الأولى، بالإضافة إلى الوجود الكبير للخيول اليابانية مع الخيول الأمريكية والأوروبية.

وأضاف: إن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي سار بشكل ممتاز هذا العام، إذ تعرفنا أكثر على قدرات خيول الإسطبل، الذي سيشارك بعضها في الأمسية، والقسم الآخر تم إعدادها للمشاركة في السباقات الأوروبية والأمريكية.

حظوظ جيدة

وعرج شارلي آبلبي في الحديث عن «سيسكاني»، الذي سيشارك في شوط «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات» البالغ قيمة جوائزه مليون دولار، قائلاً: «البطل حظوظه جيدة بعد أن أوقعته القرعة في البوابة «5»، لذا أعتقد أنها مرتفعة بعض الشيء، خصوصاً عقب الأداء، الذي قدمه هذا العام في الكرنفال عقب اقتناصه لقب «بطولة كأس ند الشبا»، لمسافة 2810 أمتار «الفئة الثالثة».

كما تحدث شارلي آبلبي عن حظوظ «جلوبال ستورم»، الذي سيشارك في ذات الشوط قائلاً: «لقد قدم أداء مميزاً جداً في «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» وأعتقد أنه سيكون منافساً قوياً في الشوط».

تعلم الكثير

وعن مشاركة «السهيل» في شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، أكد شارلي آبلبي أن البطل سيحقق فوزه الثالث على التوالي في مضمار «ميدان» عقب التألق الكبير، الذي حققه في سباقات الكرنفال هذا الموسم، والذي كان آخره الفوز بلقب «بطولة رأس الخور» لمسافة 1400 متر.

وأضاف: إن البطل تعلم الكثير من مشاركته في سباقات المضمار العالمي، وهو بلا شك حصان سريع وتطور أداؤه بشكل مميز، لذا نأمل أن يحقق اللقب.

منافسة قوية

وعرج شارلي آبلبي في الحديث عن مشاركة «ماستر أوف ذا سيز» في شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مؤكداً قدرة البطل على المنافسة، إذ حقق لقب سباق «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، وحل ثالثاً في «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، ويجب أن لا ننسى أنه صاحب مركز الوصافة في في سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» العام 2021، مشيراً إلى أن الفارس وليام بيوك يعرف البطل جيداً، ووضعنا له الخطة التي سيسير عليها على السباق.

اعتبر شارلي آبلبي أن مشاركة «نيشنس برايد» في ذات الشوط أيضاً هو تحد جديد بالنسبة له، ولكنه واثق بأن البطل الذي توج خلال الكرنفال بلقب «بطولة دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، قادر على التألق في الشوط.

يخطف الأضواء

كما تحدث شارلي آبلبي عن مشاركة النجم «ريبلز رومانس» في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار قائلاً: «لقد حقق 3 انتصارات في الفئة الأولى، كان آخرها «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الخطة الأولية كانت إشراكه في سباقات «سوبر ساترداي»، إلا أنه فضلنا التوجه مباشرة إلى الشوط». وأضاف أنه على يقين بأن البطل سيخطف الأضواء، إلا أن الخطر من وجهة نظره سوف يأتي من النجم الياباني «إكوينوكس».

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