قرعة كأس دبي العالمي ترفع مستوى التحدي

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري، وعلي الظاهري

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أقيمت يوم أمس في فندق آرماني ببرج خليفة، مراسم قرعة النسخة الـ 27 لكأس دبي العالمي، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشؤون الدولية، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية التي ستقام يوم السبت المقبل، وتبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

راشد بن دلموك يتوسط الرعاة بحضور ماجد المعلا | البيان

قيم التسامح

رحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، في بداية حفل مراسم القرعة بالمشاركين في النسخة 27 لكأس دبي العالمي من الملاك والمدربين والفرسان وجميع ضيوف الحدث من أهل الخيل، وقال: «نرحّبُ بكم في دبي بدولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ في مراسمِ السحبِ على قرعةِ بواباتِ انطلاقِ الدورةِ السابعةِ والعشرين لأمسيةِ كأسِ دبي العالميِّ، هذا الحدثِ الذي يصادفُ لأوّلَ مرةٍ شهرَ رمضانَ الكريمَ، مستلهمينَ منه قيمَ الخيرِ والتسامحِ».

وأضاف: «منذ انطلاقة الحدث في نسخته الأولى في عامِ 1996، ظلَّ كأسُ دبي العالميِّ يُبرزُ دبي نجمةً مضيئةً في سماءِ السباقاتِ العالميةِ، ويقدّمُ للعالمِ أفضلَ الخيولِ إنتاجاً وتدريباً ومهارةً منْ خلالِ سباقاتٍ متنوعةٍ تناسبُ جميعَ الخيولِ وذلك بحكمةِ القيادةِ الرشيدةِ وبرؤيةِ صاحبِ السّموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمِ سموه المتواصلِ، أسهمَ كأسُ دبي العالميُّ في جعلِ دبي مركزَ جذبٍ عالميّاً للسباقاتِ».

لقاءات فريدة

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إلى أن الدورةَ الحالية تشهدُ مشاركينَ منِ 13 دولةً في لقاءاتٍ فريدةٍ تجمعُ بينَ خيولِ الشرقِ والغربِ والشمالِ والجنوبِ، وهذا ما يعزّزُ الروابطَ بينَ أطرافِ السباقاتِ في الكرةِ الأرضيةِ.

وتابع: «ظلت أمسيةُ كأسِ دبي العالميِّ تسعى للرقيِّ والتطويرِ ويسعدنا أنّ عدداً منْ سباقاتِ الأمسيةِ باتَتْ ضمنَ أفضلِ 100 سباقٍ حولَ العالمِ، وهو ما لم يكُنْ ليتحقّقَ منْ دونِ دعمِ ومشاركة الجميع، وهذا ما يحفّزُنا لبذلِ مزيدٍ منَ الجهدِ لتهيئةِ البيئةِ التنافسيةِ، والحرصِ على الشفافيةِ والاحترافيةِ والحداثةِ اللائقةِ بهذهِ المناسباتِ الكبيرةِ، ونُدركُ تماماً ما تُعنيهِ هذهِ الخيولُ بالنسبةِ لكم خاصةً، وللصناعةِ بشكلٍ عام».

راشد بن دلموك خلال إلقاء كلمته | البيان

شكر وتقدير

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في ختام حديثه عن شكره وتقديره لرعاةِ أشواطِ الأمسيةِ، والتزامِهم ودعمِهم السخيِّ لهذا الحدثِ الرياضيِّ الأكبرِ في دبي والدولةِ بشكلٍ عامٍّ، متوجهاً بالشكر لأهلِ الخيلِ الحاضرين والمتابعينَ من بُعدٍ، ولكلِّ الإعلاميينَ والمساندينَ للحدثِ، متمنياً للجميع الاستمتاعِ بفعالياتِ كأسِ دبي العالميِّ.

ومن جانبه، أكد الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشؤون الدولية في كلمته خلال مراسم القرعة، أن أعين عالم السباقات ستتجه إلى دبي مرة أخرى، إذ سيراقب عشاق سباقات الخيل بفارغ الصبر الأحداث المثيرة لكأس دبي العالمي.

وقال: «تفخر طيران الإمارات برعاية هذا الحدث منذ انطلاقته في عام 1996، ما ساعد على جعله واحداً من أكثر النهائيات إثارة على تقويم سباقات الخيل. كما يأتي في سياق التزامنا بدعم طموحات دبي كوجهة لفعاليات سباق الخيل على مستوى عالمي».

وأضاف: «تلتزم طيران الإمارات بدعم تطوير دبي كمركز للأحداث والرياضة العالمية التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم، لذا فإن شراكتنا مع حدث مثل كأس دبي العالمي أمر في غاية الأهمية لنا، ونأمل أن يستمر في كونه عنصراً محورياً لمحبي السباقات ورواد الأحداث».

التزام قوي

وأكد الشيخ ماجد المعلا، أن الأمر لا يقتصر على رعايتنا لقب السباق فقط، لكننا أيضاً شركاء مع غودولفين، حيث نعرض بفخر وعدنا «تميّز دائم Fly Better» على الحرير الأزرق الملكي، وعلى ملابس الفرسان الذين حملوا اسم الإمارات إلى النصر على حلبات السباق هنا في دبي وحول العالم. وقال: «إن رعايتنا هي من أكفأ الطرق التي نربط بها الأشخاص بالأشياء التي يحبونها. ويسعدنا أيضاً ربط الأشخاص بشبكتنا العالمية الواسعة التي تضم نحو 140 وجهة، ما يساعدهم في استكشاف تجارب سفر جديدة». وأضاف: «نتطلع إلى الانضمام إليكم السبت المقبل للاحتفال بكأس دبي العالمي مرة أخرى، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين، والمتعة للجمهور في المضمار ومتابعي السباق عبر البث التلفزيوني المباشر حول العالم».

جانب من مراسم قرعة كأس دبي العالمي | تصوير: دينيس مالاري

قرعة صعبة

وأربكت قرعة الشوط الرئيس كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، حسابات المرشحين لنيل اللقب الغالي، إذ وقع «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي في البوابة رقم «13»، يليه حامل لقب النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» في البوابة رقم «14»، فيما حل النجم الياباني وحامل لقب كأس السعودية هذا العام «بانثالاسا» في البوابة رقم «15». وضربت الخيول اليابانية حصاراً محكماً في معظم البوابات، مما رفع حظوظها لاقتناص اللقب، إذ سينطلق «جون لايت بولت» من البوابة رقم «3»، بينما حل «فيلا أزول» في البوابة رقم «5»، يليه «تي او كينيس» في البوابة رقم «6»، بينما كانت البوابة رقم «8» من نصيب «اوشبا تيسورو»، فيما وقع «جيوغليف» في البوابة رقم «9»، تلاه «كافي فيرو» من البوابة «10»، و«كراون برايد» الذي سينطلق من البوابة «12».

كما أوقعت القرعة «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» في البوابة رقم «1»، يليه بطل كأس السعودية 2022 «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز في البوابة «2»، فيما حل «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» في البوابة رقم «4»، بينما ينطلق «بندوج» لمحمد خليل أحمد من البوابة رقم «7»، و«سوبر كورنتو» من البوابة رقم «11».

ماجد المعلا متحدثاً خلال مراسم القرعة | البيان

باقي الأشواط

كما شهدت الأمسية إقامة قرعة أشواط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

نقل مباشر لفعاليات القرعة من «ميدان»

حرصت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي على توفير نقل حي ومباشر من مضمار ميدان لفعاليات قرعة الشوط الرئيس، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى، هي «القوز للسرعة»، «دبي جولدن شاهين»، «دبي تيرف»، «لونجين دبي شيماء كلاسيك» بحضور مجموعة من الصحفيين من ممثلي وسائل الإعلام الذين حرصوا على رصد وقائع القرعة بكل سهولة. وتابع الحضور مراسم حفل القرعة الذي أقيم في فندق أرماني في برج خليفة، حيث تم توفير جميع المتطلبات والاحتياجات للإعلاميين الذين تابعوا الحفل عبر شاشة ضخمة نقلت تفاصيل قرعة انطلاقة الخيول المشاركة في أغلى أشواط الأمسية العالمية.

عبد الله الشرفاء: حظوظنا جيدة في البوابات

عبر عبدالله معمر الشرفاء ممثل سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن رضاه للبوابات التي تنطلق منها الخيول الأربعة التي تشارك في أمسية كأس دبي العالمي، مشيراً إلى «لوجو هنتر» ينطلق من البوابة 15 في شوط «القوز للسرعة»، والأرضية من ناحية الجماهير تكون أسرع من الداخل من خلال هذه البوابة، كما أوضح أن «سويتزرلاند» حامل لقب النسخة السابقة من بطولة «دبي جولدن شاهين» سينطلق من البوابة «2» و«ساوند موني» من البوابة 11، مضيفاً أن التباعد بين الحصانين في شوط واحد أمر جيد. وعبر الشرفاء عن تفاؤله بمستوى الخيول الأربعة لـ«ر ر ر للسباقات».

وقال إن الحصان «آيزولت»، الذي يشارك في شوط بطولة «جودلفين للميل» جاهز بشكل مثالي للسباق، وأيضاً «سويتزرلاند» و«ساوند موني» في شوط بطولة «دبي جولدن شاهين»، خاصة وأن «ساوند موني» برغم عودته متأخراً من موسم أمريكا، إلا أنه قدم مستوى جيداً في «سوبر ساترداي» وفاجأنا بمستواه في آخر سباق قبل كأس دبي العالمي، وتوقع أن يكون منافساً قوياً لـ«سويتزرلاند» وللخيول المشاركة في السباق. (دبي - البيان)

حمدان السبوسي: «الجيرز» سينافس بقوة

تقدم المالك حمدان سلطان علي السبوسي بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه لرياضة الفروسية وسباقات الخيل.

وأبدى حمدان السبوسي، رضاه التام في وقوع «الجيرز» البوابة رقم «13» في شوط كأس دبي العالمي، مؤكداً أنه على الرغم من بعد البوابة نسبياً إلا أنه متأكد أن البطل سيقدم أداءً مميزاً وسينافس بقوة لاقتناص اللقب الغالي. وأضاف أن الخطورة تكمن من بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، الذي وقع في البوابة رقم «14»، إذ ستكون المنافسة ساخنة جداً وقوية بين الجوادين. (دبي - البيان)

محمد الشحي: «مهيب» جاهز للتحدي

أكد المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، جاهزية «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لخوض غمار تحدي شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار.وقال: «على الرغم من وقوع «مهيب» في البوابة رقم «14» إلا أن البطل قادر على تحقيق نتيجة جيدة خلال الشوط، متمنياً النجاح والتوفيق في السباق». (دبي - البيان)

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