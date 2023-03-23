دوغلاس وايت: «راشن إمبرر» جاهز لـ «دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المدرب دوغلاس وايت جاهزية «راشن إمبرر» لخوض غمار شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

وأضاف: عقب الانتصار الكبير الذي حققه البطل في «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي الذي أقيم في دولة قطر الشقيقة، قررنا المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، لذا اخترنا المشاركة في شوط «بطولة جبل حتا» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي في أمسية «سوبر ساترداي».

وأشار على الرغم من حلوله في المركز الخامس في السباق إلا أنها كانت تجربة مفيدة لمعرفة قدرات البطل على المسار العشبي في ميدان، وتطوير أدائه ومعرفة قدراته استعداداً للمشاركة في الشوط الكبير.

منافس قوي

وأكد دوغلاس وايت أن تدريبات البطل سارت على أفضل ما يرام، وهو يتطلع لأن يكون منافساً قوياً خلال الشوط.

وقال المنافسة ستكون قوية جداً على اللقب خصوصاً مع تواجد عدد من الأسماء التي لا يستهان بها أبرزهم «ريبل رومانس» لجودلفين، «مستهدف» لـ«شادويل»، وحامل لقب السنة الماضية النجم الياباني «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات» وغيرهم من الأسماء القوية.

وأكد دوغلاس وايت أن هناك إمكانية لإشراك البطل في السباقات الأوروبية وبالتحديد مهرجان «رويال آسكوت» في بريطانيا، بالإضافة إلى السباقات الأسترالية، ولكن هذا يعتمد في الوقت ذاته على الحالة الجسدية والصحية للبطل عقب نهاية مشاركته في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز