بوبات سيمار: كأس دبي العالمي «أوسكار» الخيول

المصدر: دبي - البيان

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قال المدرب بوبات سيمار أن أمسية كأس دبي العالمي هي بمثابة دورات أولمبية أو جوائز أوسكار، نظراً لضخامة الحدث ومشاركة نخبة الخيول العالمية التي تشارك في الأمسية في كل الأشواط الـ 9 للحدث العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام الدولي من قبل الملاك والمدربين والفرسان ووسائل الإعلام.

ذكريات رائعة

وعبّر بوبات سيمار عن فخره بالمشاركة في الأمسية العالمية، خصوصاً أنه ما زال يحمل تلك الذكريات الجميلة في النسخة الماضية من الأمسية عندما حقق «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي»، وهو الإنجاز الأول للمدرب في الأمسية العالمية.

وقال إن الذي يزيد حماسه هو الصراع على لقب بطولة المدربين في الدولة، إذ يحتل المركز الثاني بفارق فوز عن المدرب دووج واتسونة.

الشوط الرئيس

كما تحدث بوبات سيمار عن حظوظ «بندوج» لمحمد خليل أحمد، و«ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» اللذين سيشاركان في الشوط الرئيس كأس دبي العالمي ، مؤكداً أن الشوط سيكون صعب التكهن به مع مشاركة أقوى الخيول، إلا أنه متفائل بالنتيجة التي سوف يحققها الجوادان.

وعن شوط «دبي جولدن شاهين» قال سيمار إن حامل لقب النسخة الماضية «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» جاهز للتحدي، مشيراً إلى أنه على الرغم من بلوغه سن التاسعة إلا أنه مازال محافظاً على قوته ويعطينا المزيد خلال ، وهذا الفضل يعود إلى فريق العمل في الإسطبل.

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