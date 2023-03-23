محمد العظب: «كأس دبي العالمي» سيحسم في اللحظات الأخيرة

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل في تصريحات لـ «البيان»، أن شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، هذا العام سيكون مثيراً للحماس حتى اللحظات الأخيرة، نظراً لقوة الخيول المشاركة.

وأضاف إن الأمسية العالمية باتت «ماركة دولية» في عالم سباقات الخيل، نظراً لمشاركة نخبة الخيول العالمية وأبرز الملاك والمدربين والفرسان، الذين يطمحون سنوياً للمشاركة والتألق في سباقات الحدث العالمي، بالإضافة إلى السمعة العالمية التي تتمتع بها دبي، أبرزها البنية التحتية والضيافة وغيرها من الممكنات والأدوات التي ساهمت جميعها في وضع الأمسية الدولية في مقدمة الأحداث المهمة في روزنامة سباقات الخيل.

وتابع قائلاً: مع اقترابنا من دخول الكأس العالمي لعامه الثلاثين، فإننا نرى أن الأمسية ستواصل تطورها وجذبها للجميع في كل المجالات المرتبطة بصناعة الخيل، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لها، ويجب أن لا ننسى أن دبي مدينة تعشق كل شيء جديد والأمسية هي جزء من دانة الدنيا، وعلى أساس ذلك نعمل سنوياً على استحداث وتطوير هذا الحدث العالمي، وأشار أن النسخة الـ 27 من الأمسية، ستأتي مميزة ومثيرة جداً، نظراً لمشاركة عدد كبير من الخيول بالدولة والمتوجة بالألقاب العالمية في كل الأشواط التسعة.

تطوير الفعاليات

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن تزامن الحدث العالمي مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى هي فرصة مميزة لإبراز الثقافة العربية والإسلامية، إذ سيتمكن ضيوف الأمسية ووسائل الإعلام العالمية من التعرف أكثر على هذا الشهر الفضيل وعاداتنا وتقاليدنا الرمضانية، وهذا يتماشى مع توجه دولة الإمارات والتي سنقوم بإظهارها خلال الفعاليات التي ستقام في الأمسية، وأضاف إن اللجنة المنظمة ستقوم بتقييم هذه الفعاليات، لتطويرها وتحسينها في النسخ المقبلة التي ستتزامن في العامين التاليين أيضاً مع الشهر الفضيل.

فعالية ناجحة

وعن النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب»، الذي أقيم يوم أول من أمس بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية الشهيرة، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن الفعالية كانت ناجحة على كل المقاييس، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن عدداً من المفاجآت المقبلة ستكون بمستوى مزاد «دبي بريز أب».

وأضاف إنه للعام الثاني على التوالي، شاهدنا زخماً كبيراً لهذه الفعالية، مدعومين بالنتائج التي حققتها الخيول التي تخرجت في هذا المزاد العام الماضي، إضافة إلى وجود أكبر الملاك والمؤسسات المرتبطة بصناعة الخيل، وهذا يؤكد مكانة دبي عاصمة لسباقات الخيل في المنطقة، بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعد بالنسبة لنا النبراس، ومن خلاله وضعنا هذه الخطة لإقامة النسخة الثانية من هذا المزاد، الذي تم من خلاله عرض أقوى السلالات العالمية، وكذلك يعكس مدى تطور رياضة الفروسية وسباقات الخيل في الإمارات.

دعم النهج

وعن تطور السباقات في المنطقة، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن دبي بدأت هذه الرحلة منذ 27 عاماً، ونحن نعتبرها إحدى الأدوات التي تعكس التطور الذي وصلنا إليه للعالم، فكانت البداية مع كأس دبي العالمي عام 1996، وأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين ساروا على النهج نفسه في السنوات الأخيرة، ونحن ندعم هذا النهج الذي يخدم صناعة الخيل في المنطقة، ونعتبرهم مكملين للمنظومة، لأننا في نهاية المطاف نتشارك الرؤية والأهداف ذاتها.

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