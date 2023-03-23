سعيد بن سرور: «دبي بريز أب» نقلة نوعية في سباقات الخيل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حقق «دبي بريز أب» الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية الشهيرة، نجاحاً كبيراً بعد الإقبال الواسع على اقتناء أفضل الخيول في عمر عامين المعروضة من أيرلندا والمملكة المتحدة، والتي تنحدر من أقوى السلالات.

وتضمن المزاد عرض مجموعة من الخيول بعمر السنتين وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد 26.310.000 درهم، وتم بيع أغلى مهر بقيمة 2.200.000 درهم، والذي ينحدر من نسل الفحل «غن رنر».

وتعليقاً على الحدث قال المدرب العالمي سعيد بن سرور إن نتائج المزاد أثبتت تميز الحدث بعد تحقيق بعض الخيول انتصارات مهمة في السباقات المصنفة داخل الدولة وخارجها إضافة إلى وجود أسماء ستشارك في أمسية كأس دبي العالمي، ويعتبر المزاد بمثابة نقلة نوعية كبيرة في عالم سباقات الخيل، مشيراً إلى أن الحدث يجسد الرؤية العالمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي قبلة رياضة الفروسية وسباقات الخيل باستقطابها أفضل الخيول على مستوى العام.

وأشار بن سرور إلى أن دبي أثبتت ريادتها على خارطة العالم سواء في سباقات الخيل أو غيرها من المجالات الأخرى، وهذا ما يؤكده بداية من سباقات كرنفال كأس دبي العالمي مروراً بأمسية «سوبر ساترداي» ووصولاً إلى مسك الختام في كأس دبي العالمي، إلى جانب الفعاليات الكبرى المصاحبة مثل مزاد دبي «بريز اب»، مما ساهم في تعزيز الثقة لدى الملاك من مختلف أنحاء العالم والمدربين والفرسان من أجل الاستثمار والمشاركة في الأحداث التي تقام في دانة الدنيا.

نسخة مميزة

من جانبه، أعرب خليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بتميز النسخة الثانية من مزاد دبي «بريز اب»، والذي يقام للعام الثاني على التوالي بعد التجربة الناجحة في نسخته الأولى بتحقيق مبيعات بقيمة عالية، ليتواصل النجاح هذا العام قبل كأس دبي العالمي بعرض مجموعة من الخيول بعمر السنتين جاء اختيارها بناءً على معايير دقيقة، مشيراً إلى أن تحقيق مجموعة من الخيول المركز الأول في السباقات الماضية لكرنفال كأس دبي العالمي أعطى دافعاً كبيراً وثقة أكبر أمام الملاك في مزاد الأمس، والذي يترجمه الحضور المضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وأضاف الفلاسي لـ «البيان» إن المزاد يعتبر بمثابة فرصة لاقتناء الخيول المميزة، والتي سيكون لها حظوظ في سباقات الموسم المقبل، لأنها خيول من عمر سنتين وتعتبر جاهزة للسباقات، فضلاً عن كونها تنحدر من نسل أجود السلالات أبرزها «دباوي»، لافتاً إلى أن خيول المزاد ستكون لها بصمة قوية مستقبلاً في أمسية كأس دبي العالمي .

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