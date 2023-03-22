انطلاق النسخة 27 من كأس دبي العالمي السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق السبت النسخة 27 من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيس على خارطة رياضات الخيل العالمية، وذلك بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار «ميدان» الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يحظى الشوط الرئيسي للكأس، بجوائزه التي تبلغ 12 مليون دولار وبمشاركة أفضل الخيول في العالم، باهتمام إعلامي عالمي كبير ومتابعة جماهيرية ضخمة في مضمار «ميدان»، التحفة المعمارية الأبرز والأحدث عالمياً على صعيد مضامير سباقات الخيل، وأضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم، بسعة 80 ألف شخص، حيث يقام الحدث العالمي لأول مرة في تاريخه خلال شهر رمضان المبارك.

أهم الأحداث

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «كأس دبي العالمي أصبح أحد أهم الأحداث التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، ومركز رئيسي عالمي لصناعة الخيل ورياضات الفروسية، ويسلط الضوء على تميزها في هذا المجال، كما برز كعلامة مهمة على الأجندة السنوية لأهم الأحداث والفعاليات في العالم، وذلك بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس حدث عالمي يعبر عن أصالة رياضة الخيول».

وأضاف: «نرحب بجميع الحضور، والأجواء بالتأكيد ستكون مثيرة نظراً لأن نوعية الخيول والمدربين والملاك والفرسان المشاركين في هذه النسخة هم الأفضل. ونتطلع لأمسية متميزة من السباقات، وأود أن أشكر شركاءنا الرعاة لدعمهم، وكذلك فريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل، الذين بذلوا جهوداً كبيرة للتحضير لهذا الحدث العالمي الذي يتابعه مئات الملايين حول العالم، عبر شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت».

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