محمد بن راشد يشهد مزاد دبي «بريز أب» في مضمار «ميدان»

المصدر: دبي- علي الظاهري، و«وام»

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة الثانية من مزاد دبي «بريز أب 2023»، والذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات «جوفز» العالمية، في حلبة العرض بمضمار «ميدان» التحفة المعمارية الأبرز والأحدث عالمياً على صعيد مضامير سباقات الخيل، وأضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم، بسعة 80 ألف شخص، والذي سيستضيف السبت المقبل 25 مارس الجاري النسخة 27 لكأس دبي العالمي.

محمد بن راشد خلال المزاد بحضور حمد بن دلموك وسلطان السبوسي | البيان

وشهد المزاد بجانب سموه، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة.

كما حضر المزاد، المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وخليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك من الدولة والخليج ومختلف دول العالم.

نائب رئيس الدولة في حديث ودي مع ضيوف المزاد | البيان

أرقى السلالات

وتضمن المزاد عرض عدد من الخيول في عمر عامين المعروضة من إيرلندا والمملكة المتحدة، والتي تنحدر من أقوى وأرقى السلالات. وقد شهد المزاد مشاركة كبيرة من الملاك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة ومن حول العالم، بعد التنافس الكبير الذي شهدته النسخة الأولى. واستبقت فعاليات المزاد، استعراض للخيول المعروضة في ركض سريع على مضمار التدريب في نادي دبي لسباق الخيل.

سموه خلال فعاليات المزاد بحضور راشد بن دلموك | البيان

ويأتي تنظيم الحدث قبل أيام من انطلاقة النسخة 27 لكأس دبي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيسي على خارطة رياضات الخيل العالمية، وذلك بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار «ميدان» الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وتضمن المزاد عرض مجموعة من الخيول بعمر السنتين وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد 26.310.00 درهم، وتم بيع أغلى مهر بقيمة 2.200.000 درهم، والذي ينحدر من نسل الفحل «غن رنر».

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