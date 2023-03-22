دعيج آل خليفة: المزاد يعكس رؤية فارس العرب

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة بالنجاح المتواصل لمزاد دبي «بريز أب» الذي يعتبر من أقوى المزادات الاستعراضية على مستوى العالم لاسيما وأنه يختصر الطريق أمام العديد من الملاك والمدربين في منطقة الشرق الأوسط لمشاهدة أفضل الخيول واقتنائها سواء الخيول التي تناسبها الأرضية الرملية أو العشبية، مشيراً إلى أن مخرجات العام الماضي أثبتت تألقها في أمسية «سوبر ساترداي» الأخيرة في ختام كرنفال كأس دبي العالمي من بينهم «جو سولجر جو» بشعار «فيكتورياس» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي سيشارك في أمسية كأس دبي العالمي.

ولفت الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة إلى أن النسخة الثانية للمزاد تميزت بوجود أعداد أكبر للخيول المعروضة، إضافة إلى جودتها، مما يؤكد أن المزاد يتجه إلى تحقيق مزيد من النجاحات العالمية في السنوات المقبلة، وهو ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سموه برياضة الفروسية عموماً وسباقات الخيل على وجه الخصوص، ويعتبر حضور سموه لفعاليات المزاد أكبر نجاح للحدث السنوي. وأضاف قائلاً: كلمات الشكر والثناء لا توفي حق فارس العرب لما يقدمه من دعم كبير للملاك وأهل الخيل في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، كما نتوجه بالشكر إلى دبي على هذا التميز والتنظيم ولنادي دبي لسباق الخيل برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس النادي وإلى اللجنة المنظمة للمزاد وجميع القائمين على نجاح الحدث.

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