محمد الشحي: الحدث أثبت نجاحه الكبير

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن مزاد دبي «بريز اب» أثبت نجاحه الكبير سواء للملاك البائعين أو المشترين بعد تحقيق العديد من الخيول انتصارات مهمة في المضامير العالمية، من بينها «جو سولجر جو» و«مستر راج» الفائزان بالمركز الأول والثاني في «سباق البستكية» بأمسية «سوبر ساترداي» ، مشيراً إلى أن المزاد في انطلاقته الأولى العام الماضي أثبت أنه الأغلى على مستوى العالم في المزادات ، مما يعكس قوة وأهمية الحدث الذي يعتبر منصة لعرض وبيع أفضل الخيول.

وأشار الشحي إلى أن المزاد يوم أمس شهد أرقاماً كبيرة، ومن المتوقع أن يصدر المزيد من الخيول الأبطال التي تنحدر من أفضل السلالات القادرة على وضع بصمتها في مختلف مضامير العالم، مشيداً بفكرة الحدث ودوره الكبير في تقديم فرصة مثالية للملاك في المنطقة.

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