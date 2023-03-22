جيري أودوير: تحدٍّ مثير في «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي - البيان

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أكد جيري أودوير، مدرب الجواد الأمريكي «سيبيليوس» الذي سيشارك في شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، أن المنافسة ستكون مفتوحة ومثيرة، خاصة مع وجود بطل النسخة الماضية «سويتزرلاند» لـ«ر ر ر للسباقات»، وعدد لا يستهان به من الخيول الأمريكية واليابانية؛ لذا يصعب التكهن بالنتيجة.

وأضاف أن تدريبات النجم الأمريكي سارت على أفضل ما يرام، إذ تأقلم مع الأرضية، وبدا مرتاحاً جداً خلال التدريبات.

وقال جيري أودوير إن قرار المشاركة تم اتخاذه في شهر سبتمبر الماضي، لكننا ربطنا مشاركته باستعداده الجسدي والنفسي، وهذا ما ظهر جلياً لنا في السباقات التي شارك فيها؛ إذ احتل المركز الأول في نهاية العام الماضي، وحل في مركز الوصافة شهر نوفمبر.

وأضاف أن العامل الآخر هو سمعة أمسية كأس دبي العالمي، التي تعتبر من أهم المحطات العالمية للخيول الأمريكية التي ترغب بالمشاركة خارج أمريكا، وهي فرصة مميزة لنا بالتواجد وخوض غمار التحدي مع نخبة الخيول المشاركة.

وأكد أنه على ثقة بأن البطل قادر على تقديم النتائج القوية في الشوط.

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