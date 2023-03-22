قرعة كأس دبي العالمي الليلة

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تتجه أنظار العالم الليلة إلى فندق أرماني في برج خليفة، الذي يستضيف مراسم قرعة النسخة الـ 27 لكأس دبي العالمي، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى، هي «القوز للسرعة»، «دبي جولدن شاهين»، «دبي تيرف»، «لونجين دبي شيماء كلاسيك».

وسيكون الصراع على أشده لنيل لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، إذ سيشهد الشوط مشاركة 15 خيلاً أبرزها بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز «ثندر سنو» لجودلفين عامي 2018 و2019، و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، فيما ستكون الخيول اليابانية حاضرة بقوة عبر 8 خيول أبرزها النجم الياباني «بانثالاسا» ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي، و«فيلا أزول» بطل «كأس اليابان»، الذي يشارك للمرة الأولى خارج اليابان.

كما سيشارك في الشوط أيضاً «امبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بطل «كأس السعودية» 2022، و«ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام، ووصيفه «بندوج» لمحمد خليل أحمد، بالإضافة إلى «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» الذي حل ثالثاً في الجولة الثانية من «بطولة آل مكتوم للتحدي».

القوز للسرعة

وسيشهد شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، مشاركة 16 من كوكبة الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية تضم «السهيل» لجودلفين، «دانيه» لـ «شادويل»، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «لوجو هنتر» لـ «ر ر ر للسباقات».

كما يشهد الشوط مشاركة «الدسم» للشيخ عبدالله المالك الصباح، عقب التألق الكبير الذي حققه في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، والتي كان آخرها التتويج بلقب «بطولة ند الشبا للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، والأسترالي «ذا أسترولوجيست» الفائز بالفئة الثالثة بإشراف تروي وليون كورستينز، والثنائي القادم من هونغ كونغ «سايت أوف ساكسيس» و«دوك واي».

دبي جولدن شاهين

ويشارك في شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، 14 خيلاً أبرزها «ليمون بوب» لجودلفين، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وحامل لقب النسخة الماضية «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» ورفيقه في الإسطبل «ساوند موني».

كما سيشهد الشوط مشاركة كتيبة قوية من الخيول الأمريكية لا يمكن الاستهانة بها وتضم «سي زي روكت» وصيف سباق «بيتر ميلرز بريدرز كب سبرينت».

دبي تيرف

يشهد شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة 16 خيلاً أبرزها ثلاثي فريق جودلفين وهم «ماستر أوف ذا سيز» و«نيشن برايد» و«ريل وورلد».

كما سيشهد الشوط أيضاً مشاركة حامل لقب آخر نسختين من الشوط «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، «الفريق» لـ «شادويل»، «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وستكون الخيول اليابانية حاضرة بـ 4 نجوم أبرزها «فين دي جارد» لـ«شركة شاداي لسباق الخيول» الذي حل ثالثاً العام الماضي، فضلاً عن بطل «الديربي الياباني» «دو دوس».

شيماء كلاسيك

وستكون الإثارة حاضرة في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، إذ يستقطب الشوط 10 خيول عالمية قوية أبرزها «بوتانك» و«ريبل رومانس» لجودلفين، «مستهدف» لـ«شادويل» الذي قدم أداءً قوياً في شوط «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» في أمسية «كأس السعودية»، وحامل لقب السنة الماضية النجم الياباني «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات» الذي سيواجه تحدياً كبيراً من النجم الياباني «إكوينوكس»، بالإضافة إلى مشاركة بطل «الديربي الإيرلندي» «ويست أوفر» لـ «جودمونت».

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