إنجاز قياسي لـ «مربط دبي» في دولية «دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي - البيان

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سطر مربط دبي للخيول العربية في ختام موسم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، واحدة من أبرز وأقوى جولات المجد القياسي في إنجازاته العالمية النوعية، حيث استطاع في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واختتمت دورتها العشرين نهاية الأسبوع في مركز المعارض والمؤتمرات بدبي.

بطولة

وتعتبر خيول مربط دبي الفائزة بالألقاب النفيسة في بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها العشرين، أيقونات في عالم البطولة العالمية، ففي بطولة المهرات بعمر السنة أسرت المهرة الآسرة دي آسرة قلوب الجمهور والمحكمين، وهي من الفحل ع ج نوفان والفرس العالمية بطلة أفراس البطولة المعنية دي شيهانة، ونالت الذهب. ولم تأب دي شيهانة، وهي من فحل الإنتاج العالمي الأغزر للأبطال إف ايه إل إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا إلا أن تتربع على العرش الذهبي للأفراس في البطولة مسجلة ذهبية ثانية بين الإناث.

كما أكد مربط دبي جدارته الإنتاجية في بطولات الخيل الإناث، تفوقه الإنتاجي العالمي في بطولات الخيل الذكور، وذلك بإحراز المهر دي شهار وهو من الفحل اكسكاليبور إي ايه والفرس المتألقة دي شيهانة ذهبية المهور، ثم بإحراز صاحب الثنائية العالمية فحل الإنتاج العالمي الجديد دي سراج ابن أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس ولادة الأبطال ليدي فيرونيكا، ذهبية السوبر هاتريك والإنجاز القياسي في دبي الدولية.

وانتزع مربط دبي نصيبه من الفضة ومركز الوصافة في البطولة مع المهر الواعد دي فاهر، وهو من الفحل المتميز دي شخاط والفرس دي فنانة. ثم حقق هاتريك برونزي أكمل الإنجاز القياسي في تاريخ البطولة، بثمانية نفيسة تقدمها المهر دي شرط وهو من الفحل إكسكاليبور أي ايه والفرس الذهبية دي شيهانة. أعقبته المهرة الفاخرة دي شيخة وهي من الفحل ع ج مرزان والفرس نفسها دي شيهانة. وذلك قبل أن تختتم عقد نفائس الثمانية بمعدن البرونز المهرة دي رسيل وهي من البطل العالمي صاحب ثنائية ذهبية نادرة، وسيد بطولة دبي الدولية، الفحل دي سراج، ومن الفرس العالمية إيلي فلامينكا.

سعادة

من جانبه، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن بالغ سعادته بمسك ختام الموسم ببطولة دبي الدولية للجواد العربي وللنتائج القياسية التي حققتها خيول المربط، مشيداً بالتنظيم العالمي في كل مستوياته، مؤكداً أن بطولة دبي تعتبر من البطولات الدولية الأعلى مكانة والأغلى قيمة. وقال التوحيدي: سعادتنا اكتملت بلقاء مبدع دبي وصانع أمجادها القياسية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال زيارة سموه لمعرض الخيل وتشريفه لميدان البطولة وإسعاد جمهورها. لذلك نعتبر بطولة دبي في نسختها العشرين بطولة متميزة. وقد نال مربط دبي ما يستحق من مجد يتناسب مع مكانة دبي ومكانة مربط دبي الذي يتمتع بكل الإمكانيات ليكون في المقدمة والمركز الأول.

إنجازات

بدوره، قال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي: اخترنا منافسة الأبطال العالمية بخيولنا العالمية البطلة التي استطاعت تحقيق إنجاز قياسي في بطولة مثيرة وشرسة وممتعة في دبي التي تستحق هذا التألق. البطولة تتوج مسيرة من الإنجازات الجيدة في كل بطولات الموسم محلياً وإقليمياً وعالمياً، سواء على مستوى الفوز بالألقاب أو نجاح عمليات الإنتاج واتساع نطاقه في المرابط الوطنية والدولية. وأصبحت علامة دبي مصدراً للإلهام لدى مجتمع الخيول العربية الأصيلة، ومرجعاً في تطوير دماء خيولها بانتقاء إنتاجنا من السلالات المتميزة. ونحن مستمرون في العمل على تطوير جهودنا لصون المكتسبات وتطويرها.

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