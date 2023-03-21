محمد بن راشد يشهد مزاد دبي «بريز أب 2023»

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، النسخة الثانية من مزاد دبي «بريز أب 2023»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات جوفز العالمية، في حلبة العرض بمضمار ميدان، أضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم، بسعة 80 ألف شخص، والذي سيستضيف السبت المقبل النسخة 27 لكأس دبي العالمي.

وتضمن المزاد عرض عدد من الخيول في عمر عامين المعروضة من أيرلندا والمملكة المتحدة، التي تنحدر من أقوى وأرقى السلالات، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

وقد شهد المزاد مشاركة كبيرة من الملاك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة ومن حول العالم.

يأتي تنظيم الحدث قبل أيام من انطلاقة النسخة 27 لكأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، الذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى، وذلك بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار «ميدان» الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

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