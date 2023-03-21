"الفلك " يتوّج بكأس منصور بن زايد في الكويت

المصدر: وام

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توّج الجواد "الفلك" للمدرب يوسف العنزي بقيادة الفارس سالم فهد العجمي، بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغ جائزته 6.000 دينار كويتي.

وأقيم السباق أمس الاثنين بمضمار نادي الصيد للفروسية بدولة الكويت الشقيقة.

وتقام السباقات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان في نسخته الـ 15، امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وتمكن " الفلك " من التفوق على رفيقي إسطبله "هيكان دو كارير" بقيادة عبد الله الرزحان الذي حل ثانياً، و"غصاب" بقيادة جيسوس الذي حل ثالثاً، وكلاهما لإسطبل الأبرق.

وقطع البطل المنحدر من نسل "داحس"، مسافة السباق البالغة 2400 متر بزمن وقدره 2:53:76 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدي الكويت، والشيخ صباح فهد الناصر الصباح، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.



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