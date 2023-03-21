بن دلموك: كأس دبي العالمي يؤكد تميز دبي في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق السبت المقبل 25 مارس الجاري النسخة 27 من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيس على خارطة رياضات الخيل العالمية، وذلك بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار "ميدان" الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يحظى الشوط الرئيسي للكأس، بجوائزه التي تبلغ 12 مليون دولار وبمشاركة أفضل الخيول في العالم، باهتمام إعلامي عالمي كبير ومتابعة جماهيرية ضخمة في مضمار "ميدان" التحفة المعمارية الأبرز والأحدث عالميا على صعيد مضامير سباقات الخيل، وأضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم، بسعة 80 ألف شخص، حيث يقام الحدث العالمي لأول مرة في تاريخه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، " إن كأس دبي العالمي أصبح أحد أهم الأحداث التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، ومركز رئيسي عالمي لصناعة الخيل ورياضات الفروسية، ويسلط الضوء على تميزها في هذا المجال، كما برز كعلامة مهمة على الأجندة السنوية لأهم الأحداث والفعاليات التي تستقطب عشاق سباقات الخيول في دبي وكافة أنحاء العالم، وذلك بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس حدث عالمي يعبر عن أصالة رياضة الخيول."

وأضاف "نرحب بجميع الحضور في النسخة 27 من كأس دبي العالمي الذي حقق نجاحا فائقا منذ انطلاقته في العام 1996، والأجواء بالتأكيد ستكون مثيرة للغاية نظرا لأن نوعية الخيول والمدربين والملاك والفرسان المشاركين في هذه النسخة هم الأفضل مقارنة بالنسخ سابقة. ونتطلع لأمسية متميزة من السباقات"، وأود أن أشكر شركاءنا الرعاة لدعمهم، وكذلك فريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل الذين بذلوا جهودا كبيرة للتحضير لهذا الحدث العالمي الذي يتابعه الملايين من عشاق رياضات الخيل وسباقات الفروسية حول العالم عبر شاشات الفضائيات العالمية، نظرا لاستقطابه خيرة الجياد وصفوة الملاك وأمهر المدربين والفرسان من مختلف دول العالم ".

وتختتم الأمسية التي تضم تسعة أشواط بسباق الفئة الأولى كأس دبي العالمي، (برعاية طيران الإمارات)، والذي تشارك فيه مجموعة قوية من نخبة الخيول من بينها حامل اللقب كنتري غرامر، الذي يهدف لأن يكون ثاني جواد يفوز في نسختين من كأس دبي العالمي، وينضم إليه الفائز بكأس السعودية وبسباق دبي تيرف بانثالاسا أحد ثمانية خيول يابانية تشارك بالسباق، ويشارك أيضا الجيرز بتدريب سايمون وإد كريسفورد وخريج كرنفال كأس دبي العالمي.

ويعد سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (فئة1) بجوائزه التي تبلغ 6 ملايين دولار ثاني أهم سباق بالأمسية، حيث يشارك فيه سبعة فائزين بسباقات الفئة الأولى من بينهم حامل اللقب شهريار وزميله النجم الياباني اكوينوكس، ويأتي بعده سباق دبي تيرف (فئة1) بجوائز 5 ملايين دولار (برعاية دي بي ورلد)، والذي يشهد مشاركة لورد نورث الفائز المشترك في العام 2022 والفائز بنسخة العام 2021 والذي يسعى للفوز للمرة الثالثة، حيث يواجه مجموعة يابانية قوية بما فيها صاحب المركز الثالث في عام 2022 فين دو غارد والفائز بديربي اليابان دو ديوس.

كما تضم الأمسية سباقين رئيسيين للسرعة، دبي غولدن شاهين (فئة1) (برعاية نخيل)، وسباق القوز سبرنت (فئة1) (برعاية عزيزي للتطوير العقاري)، حيث يضم سباق غولدن شاهين لمسافة 1200 متر، على الأرضية الرملية مجموعة من المشاركين المتميزين من أمريكا من بينهم صاحب المركز الثاني في سباق بريدرز كب سبرنت سي زيد روكت والفائز من الفئة الثانية غونايت في مواجهة حامل اللقب سويتزرلاند.

ويقام سباق القوز سبرنت، على مسافة 1200 متر على العشب، بمشاركة مجموعة عالمية قوية من بينها الدسم الذي يتدرب في بريطانيا، والأمريكي كازاديرو بينما يحمل السهيل آمال جودلفين في هذا السباق.

كما ستقام ثلاثة سباقات من الفئة الثانية بالأمسية، تتضمن سباق دبي غولد كب (برعاية الطاير للسيارات) الذي اجتذب الفائز بنسخة 2021 سبجيكتفيست، وسباق جودلفين مايل (برعاية ون زعبيل) ، ومن أبرز المشاركين فيه بطل العام الماضي بثرات ليون، وسباق ديربي الإمارات (برعاية اتلانتس ذا رويال)، حيث يسعى المدرب الايرلندي ايدان أوبراين للقب رابع مع كايرو، بينما يرسل المدرب الأمريكي بوب بافرت الجواد ورسستر القادم من كاليفورنيا.

وتفتتح الأمسية بسباق الفئة الأولى، دبي كحيلة كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة (فئة1) (برعاية إعمار) حيث ستكون هناك منافسة مثيرة متوقعة بين الفائزين بالنسختين الأخيرتين دريان وفيرست كلاس.

وإضافة إلى سباقات الخيول المثيرة، ستكون هناك الكثير من المسابقات الممتعة بين الحضور حيث يمكن للضيوف والجمهور الفوز بالجوائز، مثل مسابقة ستايل ستيكس، وجائزة وجوه في السباقات، ومسابقات الترشيحات.

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