مزاد «دبي بريز أب» في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب»، الذي يقام بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية الشهيرة، ويشارك في المزاد عدد من الخيول العالمية في عمر عامين من أيرلندا والمملكة المتحدة، تنحدر من سلالات قوية.

راشد وحمد بن دلموك خلال الفعالية | تصوير: زافير ويلسون

وكان المضمار التدريبي بـ«ميدان» قد شهد صباح أمس استعراض الخيول التي ستعرض في مزاد «دبي بريز أب»، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.

كما شهد الاستعراض اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعلي آل علي، نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك والمدربين المحليين والعالميين.

زخم كبير

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، أن الفكرة الأساسية لإقامة المزاد هي تنظيم فعالية مصاحبة ومميزة في أسبوع كأس دبي العالمي، بهدف إثراء التجمع الدولي من الذين قدموا في الأساس للمشاركة ومتابعة مجريات أمسية كأس دبي العالمي.

وأضاف أنه للعام الثاني على التوالي، شاهدنا زخماً كبيراً لهذه الفعالية، مدعومين بالنتائج التي حققتها الخيول التي تخرجت في هذا المزاد العام الماضي، إضافة إلى وجود أكبر الملاك والمؤسسات المرتبطة بصناعة الخيل، وهذا يؤكد مكانة دبي عاصمة لسباقات الخيل في المنطقة، بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعد بالنسبة لنا النبراس، ومن خلاله وضعنا هذه الخطة لإقامة النسخة الثانية من هذا المزاد، الذي سيتم من خلاله عرض أقوى السلالات العالمية، وكذلك يعكس مدى تطور رياضة الفروسية وسباقات الخيل في الإمارات.

أبطال المستقبل ينطلقون من دبي

نجاح كبير

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن المزاد العالمي يعكس نجاح وتميز مدينة دبي من الناحية التنظيمية، وتقديم كل شيء جديد يسهم في دعم واستدامة سباقات الخيل في الإمارات والمنطقة، مبدياً انفتاح نادي دبي لسباق الخيل على التعاون مع باقي دور المزادات الأخرى المرتبطة بصناعة الخيل، مشيراً إلى أن المزاد يتم تقييمه في كل عام، إذ إن هدفنا الرئيس يتمثل في تطور وصعود هذا الحدث الفريد من نوعه، وأن يحتل المراكز المرموقة في مجال مزادات الـ«بريز أب»، مضيفاً أنهم يتوقعون أن يحقق المزاد أرقاماً عالية هذا العام وحضوراً قياسياً للملاك والمدربين.

أفضل السلالات تشارك في المزاد

معالم دبي

وعن إقامة قرعة الحدث الكبير غداً في برج خليفة، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن اختيار هذا المكان المميز يعود لكونه أيقونة دبي والعالم، خاصة أنه أكبر برج في العالم، ومن خلال إقامة القرعة هناك فإننا نسعى لإظهار الرقي في جميع أوجه الحياة في مدينة دبي، ولذلك ارتأت اللجنة المنظمة إقامة حفل الاستقبال والقرعة في تلك الأيقونة العالمية.

كما كشف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن الفعاليات الرمضانية خلال أمسية كأس دبي العالمي، مؤكداً أن تزامن الحدث العالمي مع الشهر الكريم هو فرصة لإبراز عاداتنا وثقافتنا العربية والإسلامية، ونحن في نادي دبي لسباق الخيل نريد أن نقدم تجربة جديدة خلال هذا التجمع الدولي.

وأضاف أن وجبات الإفطار سوف تكون متاحة لجميع الجماهير التي ستشهد الحدث العالمي، إضافة إلى مكان للضيافة مخصص لإفطار الصائمين، بهدف إيجاد نشاط مجتمعي عند منطقة المبنى الرئيسي في مضمار «ميدان».

اهتمام واسع

وكانت النسخة الأولى من المزاد، التي أقيمت بالتزامن مع النسخة الـ26 من كأس دبي العالمي العام الماضي، قد حظيت باهتمام واسع من الملاك ، خاصة وأنه الأول من نوعه في المنطقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد 31.580.000 درهم.

إجراء قرعة 4 أشواط من الأمسية

أجريت في مكاتب هيئة الإمارات لسباق الخيل أمس، قرعة 4 أشواط من الأمسية العالمية وهي، «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، و«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» ، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».

وأوقعت قرعة الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» بطل النسخة الماضية «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي في البوابة رقم «7»، فيما ينطلق «دريان» لـ«ياس للسباقات» من البوابة رقم «1»، بينما حل «حيان» لـ«ياس للسباقات» أيضاً في البوابة رقم «5»، فيما سينطلق «جوغورثا دي مونلاو» ثالث خيول «ياس للسباقات» من البوابة رقم «9»، بينما كانت البوابة رقم «14» من نصيب «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس.

الشوط الثاني

وأسفرت قرعة الشوط الثاني «جودلفين للميل» عن وقوع النجم الياباني وبطل النسخة الماضية «باثرات ليون» في البوابة رقم «8»، فيما ينطلق «إيجوت» لجودلفين من البوابة رقم «10»، بينما كانت البوابة رقم «4» من نصيب «راعب» لـ«شادويل»، فيما وقع «آيزولت» لـ«ر ر ر للسباقات» في البوابة رقم «2».

الشوط الثالث

وشهدت قرعة الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» وقوع خيول جودلفين الـ4 المشاركة في الشوط وهي «باشن آند جلوري» في البوابة رقم «4»، «جلوبال ستورم» في البوابة رقم «8»، «سيسكاني» في البوابة رقم «5»، و«تراولرمان» بوابة رقم «10».

كما أسفرت القرعة عن وقوع «سابجيكتفيست» بطل نسخة 2021 في البوابة رقم «15».

الشوط الخامس

وأوقعت قرعة الشوط الخامس «ديربي الإمارات» النجم الإيرلندي «كايرو» في البوابة رقم «5»، فيما جاء «جو سولجر جو» لـ«فيكتورياس» في البوابة رقم «2»، بينما حل «مستر راج» لأحمد بن طوق المري في البوابة رقم «6».

محمد السبوسي: المزاد دلالة على مكانة دبي العالمية

أشاد المدرب محمد السبوسي بعودة النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب»، الذي سيقام اليوم بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات «غوفز» العالمية الشهيرة. وأضاف أن مزاد هذا العام يشهد عرض عدد من الخيول المتطورة والقوية التي تنتمي لسلالات مميزة، مما سيثري سباقاتنا ويزيد من الإثارة والقوة بين الملاك والمدربين الموسم القادم.

وقال إن النسخة الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس، ونتائجها كانت مبشرة جداً، خاصة النتائج الإيجابية لبعض الخيول التي تخرجت من المزاد، وهذا سيشكل دافعاً أكبر للملاك والمدربين في الإمارات والعالم إلى شراء الخيول التي سيتم عرضها في مزاد اليوم.

وأكد محمد السبوسي أن هذا المزاد يعكس المكانة العالمية الرائدة التي بلغتها دبي في عالم صناعة سباقات الخيل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأوضح أنها فرصة ذهبية للجميع سواء للملاك أو المدربين لاقتناء الأفضل منها، كما أنها تسهم في تقليل نفقات الشحن، معرباً عن ارتياحه لعرض المزاد أفضل السلالات المنحدرة من أفضل وأشهر الفحول، متوقعاً بأن تشهد سباقات الموسم المقبل دماء جديدة منبعها هذا المزاد العالمي. (دبي - البيان)

ناصر عسكر: «دبي بريز أب» يضخ دماء جديدة بالسباقات

أثنى المالك الليبي ناصر عسكر على عودة «دبي بريز أب» ووصفها بالممتازة، خاصة عقب النجاح الكبير للنسخة الأولى العام الماضي. وأضاف قائلاً: هذه المبادرة تعكس ريادة الإمارات في مجال سباقات الخيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مضامير المنطقة موعودة بمشاركة أفضل السلالات الشهيرة من أفضل الفحول التي سوف تسطع بقوة خاصة في سباقاتنا المحلية.

وقال ناصر عسكر، إنه في العام الماضي قام بشراء «لارش» من المزاد، وأثبت بالفعل أنه بطل مميز، وسيشارك شوط «ديربي الإمارات» خلال أمسية كأس دبي العالمي يوم السبت، متوقعاً أن يحقق النجم النتائج المتوقعة.

وأضاف: المزاد أتاح لهم الفرصة لاختيار أفضل الخيول من أشهر السلالات التي حققت إنجازات قوية في السباقات العالمية، كما أنها فرصة لتوفير تكاليف الشحن من أوروبا، موضحاً أن هذه الخيول تعد إضافة جديدة للسباقات في المنطقة، مما يسهم في تطورها والارتقاء بهذه الرياضة. وتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي دبي لسباق الخيل لمبادرتهم بإقامة هذا المزاد مرة أخرى، مما يؤكد ريادة الإمارات الدائمة في مجال الفروسية وسباقات الخيل، موضحاً أن هذه الخيول تعد إضافة جديدة للسباقات في المنطقة، مما يسهم في تطورها والارتقاء بهذه الرياضة، بالإضافة إلى أنها ستضخ دماءً جديدة في سباقات الموسم القادم. (دبي - البيان)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز