خالد الرحومي: «كحيلة كلاسيك» مفتوح على كل الاحتمالات

المصدر: دبي - البيان

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أكد المحلل خالد الرحومي أن شوط «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، مع عودة بطل نسخة 2021 «دريان» ورفيقه «حيان» لـ«ياس للسباقات» بطل «الجولة الثانية- بطولة آل مكتوم للتحدي»، بإشراف المدرب ماجد الجهوري، الذي قدم مستويات كبيرة هذا الموسم في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأضاف: إن الخطورة تكمن في بطل النسخة الماضية النجم القطري «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي، و«آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس، نجم «بطولة آل مكتوم للتحدي- الجولة الأولى» ووصيف «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة خلال «كأس السعودية» الشهر الماضي.

ألقاب كبرى

وعن ذكرياته مع شوط «دبي كحيلة كلاسيك» قال خالد الرحومي: إن الشوط يعد كأس عالم للخيول العربية الأصيلة منذ انطلاقته الأولى العام 1996 تحت مسمى «دبي ايريبيان كلاسيك» نظراً لقوة المنافسة باعتباره يصنف من الفئة الأولى، ويجتذب النخبة من مختلف دول العالم.

وأضاف: إن جميع محبي سباقات الخيول العربية ما زلوا يتذكرون إنجاز الأسطورة «العنود» المملوكة للوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي توجت باللقب 3 مرات، وإنجازات المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في هذا الشوط، والتي أبرزها على الإطلاق «مجاني»، الذي أحكم قبضته على اللقب ثلاث مرات متعادلاً مع «العنود» محققاً اللقب في الأعوام 2005 و2006 و2007.

قوة حاضرة

وعن توقعاته لهوية بطل كأس دبي العالمي هذا العام أكد خالد الرحومي أن قوة الكمبيوتر الياباني حاضرة في الشوط، على الرغم من حديث الخبراء والمحللين عن أن المنافسة سوف تنحصر بين بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي».

وأضاف: إن مستوى الخيول اليابانية قد تطور خلال السنوات الماضية والدليل النسخة الماضية من الأمسية العالمية، إذ نالوا نصيب الأسد من الألقاب.

نجاح مميز

وعن النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب»، قال خالد الرحومي: إن المزاد أعطى زخماً قوياً لصناعة الخيول في الإمارات والعالم، وهذا الفضل يعود إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: إن عودة المزاد مرة أخرى هو دليل على نجاح هذه التجربة الرائدة والأولى من نوعها في المنطقة، خصوصاً أننا شاهدنا هذا الموسم عدداً من الأسماء من خريجي المزاد، الذين تألقوا في سباقاتنا.

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