علي البدواوي: حظوظ قوية للخيول اليابانية في «الكأس»

المصدر: دبي - البيان

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أكد المدرب علي البدواوي أن حظوظ الخيول اليابانية المشاركة في شوط كأس دبي العالمي قوية جداً، مضيفاً: «يجب عدم الاستهانة بها، على الرغم من ترجيح الخبراء والمحللين كفة كل من بطل النسخة الماضية «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، و«الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بطل الجولة الأولى والثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي».

وأكد: «إن الخيول اليابانية باتت تنافس بقوة في السنوات الأخيرة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الملاك والمدربين والفرسان اليابانيين أصبحوا من الأرقام الصعبة في كل السباقات العالمية، خصوصاً إذا شاهدنا نتائجهم في أمسية كأس دبي العالمي العام الماضي، وكذلك أمسية «كأس السعودية».

أمسية مثيرة

وعن أشواط أمسية كأس دبي العالمي قال علي البدواوي: إن كل الأشواط ستكون تاريخية، ومن الصعب التكهن بنتائجها، خصوصاً أن الخيول المشاركة هي من الفئة الأولى، ومستعدة بشكل جيد عقب قدومها من مشاركاتها في أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي.

وتوقع علي البدواوي تحقيق «دريان» لـ«ياس للسباقات» لقب شوط «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة، خصوصاً أن المدرب ماجد الجهوري قدم أداء مميزاً هذا الموسم، ويستحق أن ينال اللقب بجدارة، فيما رأى أن حظوظ «مستهدف» لـ«شادويل» قوية ومرتفعة في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» خصوصاً عقب الأداء الكبير، الذي قدمه في شوط «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» في أمسية «كأس السعودية».

سلالات قوية

وعن «مزاد دبي بريز أب» أكد علي البدواوي أن النسخة الثانية من المزاد مميزة بكل المقاييس خاصة وجود الخيول ذات عمر السنتين، التي تنتمي لسلالات قوية ومميزة، متوقعاً أن يشهد المزاد منافسة قوية بين الملاك من أجل اقتناء أفضل الخيول.

وأضاف: «إن المزاد بات من الأحداث المرتقبة في روزنامة أسبوع كأس دبي العالمي، ولعب دوراً كبيراً ومحورياً في وضع دبي على خريطة أهم المحطات في عالم المزادات العالمية، وهذا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

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