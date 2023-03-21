«إيلنوديتركسنتا» بطل كأس الوثبة بإيطاليا

المصدر: بيزا - البيان

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شهد المضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، أمس، تنظيم أول سباقين من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة قياسية بلغت 23 خيلاً، برعاية النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتوج المهر «إيلنوديتركسنتا» لماريو الفيرو، بإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة فيريكو بوسا بلقب السباق الأول البالغ جائزته 9.900 يورو، لجائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وشاركت فيه 8 خيول.

وفاز «اونر دوباين» للمالك باليوحا عبدالرحمن سعيد بن ماجد، بإشراف أندو بوتي، وقيادة ساندرو جيسا، بالشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 13.200 يورو على لقب جائزة رودومونتي لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وتفوق «اونر دوباين» بفارق 1,5 طول عن «أمور» لكلوديا كابريلا، بإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة فيدريكو بوسا، وسجل البطل 2:19:90 دقيقة.

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