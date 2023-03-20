"دبي بولو" يفوز على "سان موريتز" في إطار الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الإماراتية السويسرية

المصدر: وام

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فاز فريق "دبي" الإماراتي على فريق "سان موريتز" السويسري 5-3 في مباراة البولو التي أقيمت بنادي "ديزرت بالم بولو" في دبي، في إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وسويسرا.

وقدم الفريقان عرضا قويا حظي بإعجاب المتابعين، وحقق فريق "دبي"، الذي ضم كلا من علي البواردي كابتن الفريق ونواف شاهين وسعودي خوري وخوان بدرو، الفوز 5-3.

وكان سعادة ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات أقام حفلا بمنزله في أبو ظبي لتقديم الفريقين، مؤكدا أن الرياضة تأتي ضمن أهم أوجه العلاقات الثنائية العميقة والقوية بين البلدين، وتمثل جزءا كبيرا في التعاون المشترك بينهما منذ سنوات طويلة.

وحضر الحفل بييرو ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو وعدد من سفراء الدول ، والعديد من عشاق الرياضة وخاصة لعبة البولو والمتحمسين لها، وكذلك أعضاء المجتمع الإماراتي والدولي.

ووجه السفير الشكر للحضور، وقال: "العلاقات بين الإمارات وسويسرا تعد مثالا يحتذى به، كونها قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين والرغبة الدائمة في التطور على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية".

وقال: "هذا العام هو عام خاص للغاية حيث نحتفل بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية مع الإمارات، هذه الدولة التي نجحت في فرض نفسها كدولة رائدة في العديد من المجالات، ومنها المجال الرياضي. وفيما نحتفل بشكل مستدام في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم، تحظى الرياضة بمكانة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يتشاركان نفس الشغف تجاه الرياضة".

وعن اختياره للعبة البولو لتكون الحدث الرئيسي لتلك الاحتفالية، قال سعادته: "البولو رياضة جميلة وممتعة ولديها الكثير من العشاق في البلدين وأنا شخصيا أعشقها. وجدنا أن تنظيم مباراة لممثلي البلدين في دبي ربما يكون مناسباً لهذا الحدث

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