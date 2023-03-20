الابتكارات الشبابية في ختام مؤتمر دبي للفروسية

المصدر: دبي - وام

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ناقشت جلسات اليوم الثالث من فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر دبي الدولي للفروسية للابتكارات الشبابية وتكنولوجيا الفروسية، وشهدت مشاركة كل من عفاف الهاشمي «الإمارات» واستعرضت تجربة تطبيق «إكويسترا»، فيما عرض محمد العبادي «السعودية» ومايكل لوزة «مصر» تجربة تطبيق «إكوينا».

وأكد مصطفى علي بن أحمد عمشان، رئيس المؤتمر أن النسخة الخامسة لاقت نجاحاً كبيراً وتميزت بالمشاركة الواسعة والتنوع في الموضوعات المطروحة، ما يحمّل الجميع مسؤولية تقديم الأفضل في النسخة المقبلة.

ووجه رئيس المؤتمر الشكر إلى الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والشيخ عبد الله الشرقي رئيس اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية، والشيخة جميلة المعلا، لحضورهم ومشاركتهم الفعالة في المؤتمر.

كما توجه بالشكر إلى اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، ومتعب الشمري مدير عام ميدان الأمير سلطان في السعودية على مشاركتهم، وإثراء الجلسات والنقاشات.

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