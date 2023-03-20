بنجاش يتوج بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2023

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق بنجاش بنسالي بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق الحبتور انكورا، كما فاز فريق بن دري بكأس الترضية بعد تغلبه على فريق مهرة في المباراة التي سبقت المباراة الختامية على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، واختتمت فعاليات الحدث وسط طقس رائع وحضور جماهيري مميز.

وفي المباراة المرتقبة، والتي جمعت بين فريق الحبتور انكورا بقيادة محمد الحبتور وفريق بنجاش بنسالي بقيادة حيدر بنجاش، وفاز فريق بنجاش بنسالي بنتيجة 11.5 هدفاً مقابل 8 أهداف، بعد مباراة اتسمت بالندية في بدايتها، حيث أحرز كل فريق منهما هدفين في الشوط الأول ثم تقدم الحبتور انكورا منهياً الشوط الثاني بستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، وواصل الحبتور تقدمه في الشوط الثالث، ولكن بنجاش بنسالي نجح في تضييق الفرق لتصبح النتيجة 8 مقابل سبعة أهداف ونصف.

أما الشوط الرابع والأخير فقد انحاز لفريق بنجاش بنسالي الذي استثمر الأخطاء ووفق في الضربات الجزائية وأضاف أربعة أهداف تباعاً وسط صيام فريق الحبتور انكورا عن التهديف، لينتهي اللقاء بفوز فريق بنجاش بنسالي بنتيجة المباراة 11.5 هدفاً مقابل 8 أهداف.

فوز مستحق

كما حقق فريق بن دري بقيادة محمد بن دري فوزاً مستحقاً على فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف ليتوج بكأس الترضية وبرغم تقدم فريق مهرة في الشوط الأول بهدف ونصف مقابل لا شيء، إلا أن فريق بن دري كشر عن أنيابه وحول خسارته إلى تقدم بأربعة أهداف مقابل هدفين ونصف، واستمر نشاط بن دري في الشوط الثالث ليحرز خالد بن دري «هاتريك» بينما لم يحرز فريق مهرة أي أهداف.

وفي الشوط الرابع، أضاف فريق بن دري هدفين ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف فيما أحرز فريق مهرة أربعة أهداف لينتهي اللقاء بفوز بن دري بالمباراة وبكأس الترضية وعقب المباراة قام كريم عدنان مقصود العضو المنتدب لشركة الحبتور للسيارات، بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب في كأس تحدي دبي للبولو 2023. كما حصل توماس إيريارتي على جائزة أفضل لاعب، وفاز بجائزة أفضل خيل كاميريرا التي امتلكها خوسيه ريغلوس من فريق محمد الحبتور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز